Lunedì 13 Settembre 2021, 05:01

LA RICORRENZA

In corso Bersaglieri festa grande per tutta la città. Racconti e memorie per celebrare quel 14 settembre del 1860 che per Perugia segnò la libertà dalla dominazione pontificia. «Fu il primo passo verso l'annessione di Perugia al Regno d'Italia spiega Francesco Pinelli presidente dell'associazione Porta Sant'Antonio Porta Pesa ricordando l'ingresso dei bersaglieri per liberare la città proprio da porta Santa Margherita- e seguì i tragici fatti del 20 giugno 1859 quando l'insurrezione dei perugini fu repressa nel sangue dalle truppe papali. Una data che dunque ha segnato la storia di Perugia nel periodo risorgimentale e che l'associazione celebra con la manifestazione Memorie per il futuro per un nuovo risorgimento della città di Perugia, sotto l'aspetto culturale, sociale e di valorizzazione turistica del centro storico».

A rallegrare la via e i tanti presenti, la tradizionale marcia della fanfara dei Bersaglieri che, in versione covid, non si è potuta svolgere itinerante. Festeggiamenti a cui hanno partecipato il sindaco Andrea Romizi, l'assessore alla Cultura Leonardo Varasano, il comando Umbria dell'esercito italiano, l'associazione nazionale Bersaglieri e quella dei Granatieri affinché questa diventi una ricorrenza istituzionale la festa del XIV settembre venga istituzionalizzata e continui a rappresentare un momento di gioia, di riflessione, non solto per i borgaroli, ma per tutti i perugini che, ogni anno, accorrono a Borgo Sant'Antonio per assistere alla tradizionale Fanfara dei Bersaglieri.

Cri. Map.