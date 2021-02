© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASODelle oltre mille domande, sono 185 le famiglie che riceveranno un aiuto per l'acquisto di computer o tablet per consentire la didattica a distanza, a causa del Covid. Nella graduatoria che conta 1.251 richieste digitali arrivate in risposta all'avviso Family Tech del Comune, 61 nuclei sono stati esclusi a parità di punteggio. Ovvero nuclei che, secondo i criteri adottati dai servizi sociali per la concessione del bonus, ne avrebbero avuto diritto ma sono rimasti fuori dal contributo.Il lungo elenco della graduatoria racconta le storie di oltre mille famiglie in difficoltà e sulla soglia della povertà e sono molte le segnalazioni che avanzano dubbi sui parametri stabiliti per la concessione del contributo comunale.L'AVVISOAi tempi del coronavirus, dove tutto si svolge da remoto, nelle case non sempre ci sono dispositivi a sufficienza per studiare o far lavorare i genitori contemporaneamente. In aiuto delle famiglie in difficoltà il Comune, a gennaio, ha pubblicato un bando che sfrutta fondi europei Por-Fse 2014-2021 messi a disposizione dalla Regione e che prevede un contributo a coprire i costi che le famiglie perugine sostengono per il noleggio, o l'acquisto, computer o tablet e permettere, così, di seguire le lezioni da remoto ai tempi del coronavirus.Strumenti tecnologici, certo, ma anche aiuti per la connettività attraverso cui da un anno viaggiano le lezioni scolastiche. Un primo passo per ridurre il digital divide, accentuato ulteriormente dall'emergenza sanitaria in atto e che determina disuguaglianze tra le famiglie. Sui requisiti, come spiega l'avviso, il bonus speciale si rivolge ai cittadini italiani e anche extracomunitari in regola, con un Isee del nucleo familiare non superiore a 20mila euro e almeno un figlio di età compreso tra 3 e 26 anni.GLI ESCLUSIA rientrare nelle caratteristiche richieste dal Comune, tra le centinaia di domande, solo 185 famiglie. Dubbi sui parametri e, quindi, sull'esclusione di centinaia di famiglie bisognose, sono stati avanzati dal comitato Perugia Solidale che, dall'inizio della pandemia mette in campo iniziative a sostegno delle persone in difficoltà. E tra le segnalazioni c'è chi ha presentato un Isee da 800 euro l'anno con più figli in età scolastica, ma a cui, secondo i criteri scelti, non spetta il bonus. Oppure il nucleo monogenitoriale con figlio iscritto all'università con reddito zero ma a cui, secondo la graduatoria, il bonus è stato negato. C'è anche chi, come racconta una mamma, dopo non essere rientrata nella graduatoria, ha fatto grandi sacrifici e acquistato un tablet, quello in offerta, per consentire al proprio figlio il diritto allo studio.