© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CHIESA«Quest'anno l'8XMille è stato usato, nella carità, per venire incontro, soprattutto, a quelle situazioni così complesse, anche per le famiglie, che la pandemia ha creato». È stato presentato ieri, in un in contro online, il Bilancio 8xMille delle otto diocesi dell'Umbria, pubblicato in un unico fascicolo intitolato 8xmille - Soldi spesi bene, a cura del Sovvenire dell'Umbria. Di una «realtà molto significativa per la nostra chiesa» ha parlato in apertura il cardinale Gualtiero Bassetti, che ha ricordato come vengono utilizzati i fondi.AIUTO IN CRESCITAIl direttore della Caritas diocesana di Perugia don Marco Briziarelli, ha posto l'attenzione sull'importante sostegno dell'8XMille nella creazione di opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani, e per aiutare le famiglie in difficoltà nel fare la spesa attraverso gli Empori della Solidarietà, nel pagare l'affitto e le utenze domestiche. Famiglie che nella sola archidiocesi di Perugia-Città della Pieve sono oltre 1.500 e in buona parte italiane. «L'8XMille, al di là dell'aiuto economico ha commentato don Briziarelli è una possibilità di educare alla carità, perché ci mette nella condizione di pensare, di studiare nuove strade di sostegno alla relazione e alla socialità. L'educazione alla carità, grazie anche all'8XMille, muove i giovani, genera bene».TUTTI I NUMERIIl bilancio annuale dell'8XMille mostra come, in Umbria, siano stati spesi i suoi fondi nel 2019, ammontanti a 24.056.003,14 di euro, circa 2,32 milioni in più rispetto al 2018. L'importo più consistente è dovuto essenzialmente ai maggiori fondi per l'edilizia di culto legato alla realizzazione di importanti opere nelle diocesi, altri fondi per attività caritative, in particolare sostegni in beni materiali e valori sociali.Nelle varie voci che compongono il bilancio (culto e pastorale, carità, sostentamento clero, edilizia di culto e beni culturali) nel 2019, sono stati assegnati alle diocesi umbre contributi pari a 3.839.585,87 euro per la carità; 8.576.909,59 euro per il sostegno dei sacerdoti, 7.655.991,30 euro per l'edilizia di culto, 3.983.516,38 euro per il culto e la pastorale. L'incontro, coordinato dal responsabile regionale del Sovvenire, il diacono Giovanni Lolli, ha visto la partecipazione di diversi referenti diocesani e parrocchiali umbri e, fra gli altri, del vescovo di Gubbio monsignor Luciano Paolucci Bedini, delegato Ceu per il Sovvenire.