Sabato 23 Ottobre 2021, 05:02

SOCIALE

Farmaci, latte, omogeneizzati, creme e anche prodotti per l'infanzia, come pannolini. Ammonta a 22.713,58 euro il quantitativo di beni donati dai cittadini grazie alla campagna di raccolta di farmaci solidali promossa da Afas e Coritas Diocesana a partire dallo scorso mese di marzo. «È un segno di una rete importante che stiamo costruendo per puntare sempre più a camminare insieme a servizio di tutti i fratelli poveri, grazie all'aiuto delle farmacie comunali e di trentatré nostri volontari che hanno contribuito a creare, durante la raccolta, la cultura del dono». Così don Marco Briziarelli, direttore della Caritas, ha sottolineato il valore dell'iniziativa che sarà ripensata e riproposta in futuro. Anche perché il bisogno di supporto cresce. Lo dicono i dati disponibili sulla povertà e lo diranno con maggiore forza quelli che arriveranno relativamente al 2021. Ne è certa la stessa Caritas, che continua a fornire un aiuto concreto a sempre più famiglie. Tante quelle che bussano alle porte dei vari servizi. A partire dall'emporio solidale dove, tanto per far capire la situazione, ieri mattina c'erano persone in fila già dalle 6,30 nonostante l'apertura sia alle 9. Tornando alla raccolta, che ha coinvolto tutte le farmacie Afas del territorio, molti farmaci, unitamente agli altri beni, sono già stati distribuiti, mentre altri verranno consegnati a chi ha bisogno prossimamente. Tutto il ricavato è stato tracciato grazie alla sinergia con la piattaforma Regusto, brand della start up Recuperiamo srl operativo dal 2016 con l'obiettivo di proporre soluzioni concrete per prevenire e ridurre lo spreco alimentare, in ambito profit e non-profit, agendo secondo le logiche dell'economia circolare, con cui la stessa Caritas collabora. L'iniziativa Afas-Caritas di Perugia rappresenta il primo caso pilota a livello nazionale con una campagna di donazione di farmaci tracciata, digitalizzata e resa trasparente grazie al modello innovativo di sharing for charity e alla tecnologia blockchain fornita dalla piattaforma Regusto. Un aspetto accolto con favore anche dall'Afas, rappresentata ieri alla conferenza per fare il punto sulla campagna dal presidente Antonio D'Acunto e dal direttore generale Raimondo Cerquiglini. «L'Afas ha detto il presidente - al di là dell'essere presidio sanitario più vicino ai cittadini è anche un qualcosa di socio-culturale, perché simili iniziative le facciamo sempre per cercare di dare un po' di respiro ad una società che vive tempi pesanti». «Tra le finalità Afas ha poi detto Cerquiglini - c'è quella delle campagne di prevenzione e sociali che ci portano a verificare i bisogni reali della collettività, chiedendo alla stessa di darci una mano. Per quest'ultima campagna abbiamo rilevato una generosità dei perugini non indifferente, perché in silenzio, secondo le proprie risorse, hanno donato in maniera spontanea e generosa, privandosi anche di qualche altra cosa. Il successo di questa campagna è dovuto anche ai volontari Caritas che hanno donato del loro tempo nell'essere presenti in farmacia a spiegare la finalità dell'iniziativa».

Riccardo Gasperini