Venerdì 5 Novembre 2021, 05:02

LA VICENDA

Mentre in tanti cecano soluzioni alternative per non rimanere al freddo, la vicenda del teleriscaldamento finisce sul tavolo del prefetto Armando Gradone. L'assessore comunale Luca Merli, che ha la delega alla protezione civile, l'ha informato sulla situazione. Situazione che risulta caotica anche per le date. Cioè i tempi di riattivazione dell'impianto, con più voci che parlano, in modo discordante, di tre mesi o addirittura dell'intero inverno.

Questo, ad esempio, è quello che alcuni dei cittadini coinvolti hanno saputo ieri dagli amministratori di condominio. Di certo c'è solo il fatto che l'impianto che parte dalla centrale di cogenerazione di Prepo e serve circa 500 famiglie (le zone interessate sono quelle di alcuni civici di via della Pallotta, Fonti coperte, piazzale Giotto, via Palermo, via Caduti del lavoro, Borghetto di Prepo), è fermo per una serie di problemi tecnici. Il Comune, con la protezione civile e i servizi sociali, è pronto a muoversi anche perché nei palazzi interessati ci sono molti anziani. Intanto è scattato un confronto con gli amministratori di condominio per capire le esigenze di tutti e individuare una linea unica per arginare l'emergenza. Il Comune ha anche avuto contatti con l'azienda subentrata alla proprietà precedente dell'impianto, che si muove con gli accertamenti del caso sull'infrastruttura. Tra le utenze servite anche delle scuole (l'unica che si salva è la Carducci fra pompe di calore e una nuova caldaia), dove si è cercato di porre subito rimedio, soprattutto per trovare soluzioni alternative. In particolare per l'Infanzia Montessori. Dal corpo docenti ci sarebbe stata la richiesta di evitare un trasferimento e la prima soluzione con termosifoni elettrici sembra reggere. Il condominio inoltre sta cercando di riattivare l'allaccio al metano sfruttando una caldaia usata. Sul caso i consiglieri Pd Bistocchi e Paciotti hanno presentato una interrogazione a risposta scritta.

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA