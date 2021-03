13 Marzo 2021

FAMIGLIA

Torna in I commissione la proposta presentata da Michele Nannarone (FdI) e dal forzista Giacomo Cagnoli, sul Registro della Bigenitorialità. «Il diritto dei figli a fruire dell'apporto educativo e effettivo di entrambi i genitori -spiegano i proponenti- si configura come soggettivo, permanente ed indispensabile, legato alla persona del minore a prescindere dai rapporti tra i genitori. Per questo serve un regolamento comunale che ne disciplini l'istituzione». Al dibattito sono intervenuti Stefania Stefanelli, la Presidente del tribunale Mariella Roberti e il Presidente della Camera Minorile Cesare Carini che hanno sollevato alcuni dubbi sul registro. Tra le riflessioni, il fatto che la tenuta del registro di bigenitorialità e le attività previste in capo all'ufficiale dell'anagrafe, come proposto, eccedono dalla competenza regolamentare del Comune e potrebbero costituire motivo di censura per danno erariale, dal momento che l'anagrafe è materia di competenza statale, mentre il Comune ha il solo obbligo dei registri anagrafici. Altro punto critico è la privacy: il domicilio, infatti, è considerato dato personale, ma la comunicazione di dati personali come prevista dal regolamento in oggetto non è lecita e, anzi, potrebbe prevedere sanzioni importanti per l'ente. Infine, secondo gli esperti esiste già l'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente. Il presidente Nannarone ha chiesto di aggiornare la discussione dopo l'analisi delle osservazioni presentate.