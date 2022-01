Domenica 2 Gennaio 2022, 05:02

VITA DI CLUB

«Purtroppo le condizioni imposte dalla pandemia ci costringono a lasciare in sospeso il ricco programma che avevamo in mente di mettere a regime!». A parlare Giovanni Brozzetti, presidente della Famiglia Perugina che, dopo aver archiviato il 2021 con il tradizionale pranzo degli auguri, organizzato all'Hotel Giò, non perde energie e progetta un futuro il più possibile operativo e ricco di entusiasmo. «Abbiamo chiuso l'anno racconta - consegnando a quattro soci, per anzianità di iscrizione, il Diploma di appartenenza, una tradizione che si ripete da sei anni! Questa volta l'hanno ricevuto Gonario Guaitini, Rosanna Tonnetti, Giovanni Mambrucchi e Riziero Dentini». Nell'occasione, Roberta Perfetti che ne è stata coordinatrice editoriale, ha presentato il calendario civico di Perugia, commentando il percorso dell'impegnativo lavoro di redazione che ha visto coinvolte, molte figure professionali per un'opera che resterà nel tempo come documento che riporta significativi eventi e fatti storici della città. Comunque già pronto il primo appuntamento per domenica prossima, con la visita del museo paleontologico di Pietrafitta. Ma quello che bolle in pentola, per ora condizionato dagli eventi, è subito dopo, per sabato 29, il pranzo con il quale da anni la Famiglia celebra la festa di San Costanzo. Ma se tra i compiti istituzionali del sodalizio, oltre a dover mantenere il senso sociale, storico, umanistico, tradizionale del territorio strettamente perugino, tutelando interessi della città e delle frazioni, non manca uno sguardo ai circondari, tanto che è prevista una visita a Spello, nel contesto delle interessanti visite nelle città umbre. «Ma, insieme ai consiglieri Franco Mezzanotte, Letizia Magnini, Antonio Santucci, Renzo Zuccherini, Luciano Vagni, Maria Luisa Martella anticipa il presidente Brozzetti - abbiamo previsto visite fuori regione come quella alla Certosa di Trisulti, a Vignanello e Bomarzo, ma non mancherà una visita a Firenze per gli Uffizi e a Bologna per il centro Fico». La progettualità non si ferma limita all'interno dei confini nazionali, perché dopo la visita della città gemella di Potsdam la Famiglia intenderebbe proseguire l'iniziativa visitando Aix en Provence e Tubingen. «Altri appuntamenti prossimi, anche se al momento incerti spiega speranzoso il presidente - la prosecuzione delle giornate del Bartoccio per carnevale e, il primo marzo, la festività del compatrono Sant'Ercolano con una conferenza del professor Franco Mezzanotte, ma vorremmo impegnarci in una serie di incontri, uno al mese, dal titolo Un'ora, un monumento della Città con il supporto di uno storico dell'arte; un incontro dal titolo La città delle donne con Renzo Zuccherini; poi nell'ambito del dettato statutario che prevede la promozione dello studio dei più importanti problemi civili e la formulazione di concrete proposte sulle questioni più vitali della pubblica amministrazione, una conferenza di grande spessore con autorevoli personalità, titolo Il futuro della nostra Perugia. Molto altro nella seconda parte dell'anno».

Luigi Foglietti