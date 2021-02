© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STORIA«Ho il balcone pieno di sacchi sigillati». Vive nella zona del centro storico e da giorni, con la sua famiglia, è a casa perché ha contratto il Coronavirus. E come tutte le famiglie alle prese con il Covid, anche quella di Luigi deve fare i conti con la gestione dello smaltimento dei rifiuti. Ma, come ha raccontato anche via social network, al pari di altri che hanno riportato le proprie disavventure anche stavolta i problemi sembrano non mancare. «Ero stato avvisato da chi aveva fatto questa esperienza ma non volevo crederci», ha scritto il cittadino spiegando di essersi rivolto più e più volte a Gesenu durante questi giorni. Sono passati 12 giorni fra mail e telefonate. E nel frattempo, i rifiuti si sono accumulati sul balcone, senza nessun rimedio per smaltirli. Fino a quando, con l'ennesimo contatto, sarebbe stata proposta una possibilità: ritiro venerdì 12. Il giorno prima del suo secondo tampone, quello che dirà se il virus se n'è andato. «Ho il balcone pieno di sacchi sigillati. Penso con pena a chi vive in un monolocale e deve subire questa angheria».Ma se lui di giorni ne ha dovuto aspettare 12, c'è chi ha commentato la storia spiegando che la trafila è durata, nel caso di una cittadina, ben quattordici giorni.A proposito di rifiuti, nel periodo di zona rossa, come già comunicato dall'azienda, anche a Perugia Gesenu in accordo con Auri ha disposto la chiusura dei centri di raccolta comunale fino al 21 febbraio. Saranno dunque off limits, fino alla revoca dei provvedimenti, i centri di Collestrada, San Marco, Ponte Felcino, Pallotta, Sant'Andrea delle Fratte per quanto riguarda Perugia. Gli altri centri chiusi: Gubbio (Via Venata), Bastia Umbra (Via del Lavoro), Todi (Zona Industriale Ponte Rio), Torgiano (Via dell'Artigianato), Bettona (Via Col di Mezzo), Umbertide e Lisciano Niccone (Zona Industriale Madonna del Moro) resteranno chiusi.© RIPRODUZIONE RISERVATA