Secondo quanto si apprende, i quattro sono residenti nella zona di Magione. L'ingresso al pronto soccorso dell'ospedale perugino è avvenuto nella giornata di domenica, dopo che evidentemente i componenti della famiglia (sempre da quanto si apprende di origini marocchine) hanno cominciato a manifestare i sintomi di un'intossicazione dovuta proprio al monossido di carbonio.

Gli accertamenti dei sanitari procedono proprio in questa direzione, e non è da escludere l'ipotesi che l'intossicazione sia dovuta dal fatto che i quattro abbiano tentato di difendersi in qualche modo dal freddo di questi giorni.

Sempre secondo quanto si apprende, fortunatamente le loro condizioni non sarebbero particolarmente gravi ma comunque le condizioni dei quattro vengono costantemente monitorate dal personale medico sanitario dell'ospedale Santa Maria della Misericordia.

Con il ritorno del freddo torna, purtroppo, anche l'allerta per le intossicazioni da monossido di carbonio ma anche l'incendio di camini e comignoli: gli esperti dei vigili del fuoco raccomandano massima attenzione e manutenzione dei comignoli.

Michele Milletti

