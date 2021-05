19 Maggio 2021

LA STORIA

«Una soluzione ci deve pur essere...». È passato poco più di un mese dall'appello di una famiglia romana, residente in un appartamento Ater a San Sisto, che chiedeva di poter continuare a vivere in quella palazzina di via Cimarosa nonostante fosse arrivata la data di scadenza del contratto di locazione. Era una concessione temporanea per una situazione di emergenza. Emergenza che per la famiglia, alle prese con tanti problemi, anche di lavoro, non è finita. Per questo la disdetta pesava come un macigno e per questo partì l'appello, riportato su queste colonne. L'appello è arrivato diretto alle istituzioni e nelle scorse ore a Maria Grazia, Enrico e alla figlia Barbara, è arrivata la telefonata più attesa. «Volevo aggiornarvi sulla nostra situazione, il vostro intervento con quel bellissimo articolo ha avuto un esito positivo ha scritto Enrico al Messaggero -. Siamo stati contattati dell'assistente sociale di Castel del Piano, ci ha comunicato che hanno prorogato l'emergenza sanitaria per altri due anni». La richiesta di prolungare la permanenza nell'alloggio avanzata dalla famiglia è stata accolta: per due anni potranno continuare ad abitare nell'appartamento di via Cimarosa. Lì la famiglia romana ci è arrivata dopo essere passata per l'Abruzzo (per motivi di lavoro) e dopo 25 mesi trascorsi in una soluzione abitativa a Colombella. Un percorso lunghissimo, da un certo momento in poi legato al linfoma di Hodgkin diagnosticato ad Alessandro, uno dei figli. È per le sue cure, alla struttura di Ematologia del Santa Maria della Misericordia, che Maria Grazia, Enrico, Barbara insieme ad Alessandro sono arrivati in città. Il percorso si è dimostrato durissimo, con problemi da gestire su tutti i fronti. La famiglia però è sempre andata avanti, ha affrontato ogni situazione. Anche logistica, in particolare nella casa di Colombella dove fu decisivo l'aiuto della Croce Bianca. Dopo tante richieste al Comune per un aiuto, una soluzione abitativa migliore, alla fine arrivò l'assegnazione di un alloggio a canone concordato. Alessandro però quell'appartamento in via Cimarosa «non ha fatto in tempo a vederlo», aveva raccontato la famiglia tempo fa. Lì ora vivono Maria Grazia, Enrico e Barbara. E sarà così per altri due anni grazie all'appello per una soluzione che alla fine è arrivata.

Riccardo Gasperini