Sabato 6 Novembre 2021, 05:01

L'ALLERTA

Prima ha rischiato di essere ucciso. Poi si è trasformato in una sorta di navigatore umano. E infine ha assistito, con comprensibile soddisfazione, all'arresto dei due banditi che ha contribuito a far finire in manette: è la notte adrenalinica di un residente di San Sisto, catapultato da un normale giovedì sera all'interno di una specie di poliziesco nel giro di pochi minuti. Quelli necessari a un vicino di casa per chiamarlo, raccontargli della presenza di ladri dentro casa sua e farlo trovare a tu per tu con due dei tre banditi. Un quartiere, San Sisto, da qualche giorno afflitto dai raid negli appartamenti. Furti che avvengono per lo più a metà pomeriggio, tra le cinque e le sei, quando dopo il cambio dell'ora di domenica scorsa è già buio e per i ladri non solo è più facile entrare in azione ma c'è l'ulteriore facilitazione data dal fatto che le abitazioni sono per lo più deserte per il fatto che molte persone sono al lavoro.

Paura e rabbia, raccolte dal Messaggeroproprio giovedì, ma anche un'attenzione da parte dei residenti di San Sisto salita esponenzialmente non solo per il tam tam nel quartiere ma anche grazie alle segnalazioni sui social. E proprio questa attenzione ha reso particolarmente vigile un residente, che ha avvertito rumori strani giungere dall'abitazione di un vicino. Prima il rumore di una finestra rotta, poi la luce di una torcia e la presenza di persone vestite da operai. A quel punto ha subito chiamato il vicino. L'uomo si è precipitato verso la propria abitazione ed ecco incontrare, sul piazzale di casa, due presunti operai all'interno di un furgone bianco. La manovra dei due è talmente improvvisa e pericolosa che l'uomo rischia di essere investito. Il tempo di riprendersi dallo spavento che si mette all'inseguimento dei due banditi e nel contempo chiama il 113. Ed ecco la scena da film action: mentre insegue il furgone bianco per le vie del quartiere, tiene aggiornati gli agenti della squadra volante su dove si stiano dirigendo i banditi. In questo modo, per le volanti è questione di pochi minuti individuare i fuggitivi e chiuderli in una specie di tenaglia che non dà loro scampo. Una volta fermati, emerge che i due sono entrambi albanesi con precedenti per rapina, furto e resistenza a pubblico ufficiale. Nel furgone, i poliziotti trovano un vero e proprio kit di arnesi da scasso. Ma i poliziotti stabiliscono un'altra cosa, molto importane e che può spiegare la strage di furti degli ultimi giorni: con la strategia di proporsi come operai edili, i due riuscivano a camuffarsi per fare furti in appartamento. Entrambi sono stati arrestati, ma è caccia al terzo complice.

CORCIANO

Da San Sisto a San Mariano la distanza è poca e la vicinanza in queste settimane lo è ancora di più sul versante dei furti in appartamento. Al punto che il Comune chiede aiuto alla prefettura «per arginare il fenomeno fa sapere l'amministrazione in una nota -. Il sindaco Betti nei giorni scorsi ha inviato una lettera dettagliata al prefetto. Il lavoro del Comando di Polizia Municipale e del Comando dei Carabinieri di Corciano è encomiabile e costante, ma Betti non ignora le richieste di intervento e chiede maggiore supporto». «Il Comune di Corciano fa il massimo possibile con le forze di polizia locale ed il lodevole supporto dei carabinieri - spiega l'assessore alla Sicurezza Francesco Mangano - ma è ovvio che non riusciamo ad essere presenti ovunque ed a tutte le ore in tutti i quartieri e le frazioni comunali. Chiediamo però un intervento strutturale che possa integrare il sistema di oltre 80 telecamere installate ed i pattugliamenti ordinari e straordinari che garantiamo».

Egle Priolo