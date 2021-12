Domenica 12 Dicembre 2021, 05:02

ASSISI Denunciata per truffa una 35enne di origini pugliesi. La donna ha messo in vendita attraverso un social network un paio di scarpe sportive e un capo di abbigliamento per la somma di 150 euro. L'offerta ha suscitato l'interesse di una giovane che ha deciso di procedere all'acquisto. L'autrice del post le ha indicato il numero della carta prepagata sulla quale effettuare il pagamento della somma richiesta. I giorni successivi sono però trascorsi senza che la merce acquistata le venisse recapitata. Insieme ai soldi è sparita pure la pagina nella quale era stata pubblicizzata la vendita. Realizzato di essere stata vittima di una truffa, la giovane donna si è recata presso il commissariato di Assisi per denunciare l'accaduto. Dopo aver svolto gli accertamenti del caso i poliziotti hanno scoperto che la carta era intestata a una donna di origini pugliesi con ben quattro precedenti specifici commessi con le stesse modalità operative nell'ultimo mese. A quel punto è scattata la denuncia. È andata male anche ai balordi che nelle prime ore di ieri hanno tentato l'assalto allo sportello bancomat in piazza del Comune ad Assisi. Il tentativo di far saltare il bancomat è andato a vuoto e i malviventi sono fuggiti.

Massimiliano Camilletti