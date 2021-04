28 Aprile 2021

CITTÀ CHE CAMBIA

Da «luogo di paura e degrado» a «modello di socialità e rigenerazione di una parte significativa di città». Dopo anni di abbandono, grazie ad una corposa opera di riqualificazione avviata nel 2016, cambia volto la zona dell'ex Tabacchificio. Nella grande area tra via Cortonese e via del Tabacchificio, 28.500 metri quadrati, sono nate le strutture de Le corti perugine, con appartamenti traduzione di un concetto di housing sociale come creazione di una nuova società. Il complesso ospiterà anche servizi e attività commerciali. Sul filo della socialità, un ruolo chiave l'avranno gli spazi di condivisione, come le due piazze pedonali interne, le aree verdi, una passerella di collegamento con la stazione minimetrò. Un quartiere modello per l'area tra Fontivegge e Pian di Massiano, in via di rilancio.

I NUMERI

In tutto sono previsti 211 appartamenti (da bilocali a quadrilocali, in classe energetica A4), di cui 171 per il social housing. Di questi, 89 in consegna a giugno e 82 dopo un anno. Dei primi, 67 rientrano nel bando per l'assegnazione con scadenza al 30 giugno, 20 sono riservati all'Intergenerational housing projects, 2 (saranno poi 4) ai progetti di vita indipendente. Nel bando (su www.housing-umbria.it i dettagli) si prevede l'attribuzione di 34 appartamenti in locazione a canone convenzionato (edificio 3) e 33 a canone convenzionato, con facoltà di riscatto dopo 8 anni (edificio 4). Le prime assegnazioni forse a luglio. Il bando indica categorie prioritarie tra i destinatari, tra queste i nuclei familiari dove c'è almeno un appartenente alle forze dell'ordine (cui andranno fino a 22 alloggi). Una volta ultimato il complesso si conteranno 19 unità fra spazi commerciali e uffici, una scuola, un supermercato e percorsi ciclopedonali (la circolazione delle auto è gestita sul perimetro). Grande attenzione sarà date alle famiglie più giovani. Quella definita una sorta di fascia grigia reddituale, cioè che ha un reddito medio che non può far accedere all'edilizia popolare, ma non può nemmeno sostenere l'affitto a prezzi di mercato.

GLI INTERVENTI

Ieri la presentazione del progetto di recupero con, in collegamento, le parti coinvolte. Dal Comune con il sindaco Andrea Romizi, gli assessori Margherita Scoccia (Urbanistica) ed Edi Cicchi (Sociale), l'onorevole Emanuele Prisco che ha seguito la fase iniziale del percorso nella prima giunta Romizi, Armando Ricca (Prelios) e Roberto Bonifazi (Consorzio Abn). Poi Anna Rita Mezzasoma (Fish), Cristina Colaiacovo (Fondazione CariPg), Livio Cassoli e Maria Francesca Silva (Cdp). «Il progetto mira a rispondere alla domanda abitativa di alloggi a canoni calmierati rispetto al libero mercato, pur mantenendo elevati standard qualitativi dal punto di vista tecnico-costruttivo e, dall'altro ha detto Ricca a creare un sistema innovativo di amministrazione degli interventi che, attraverso la valorizzazione delle relazioni tra le persone, sia in grado di favorire una gestione più attenta ai bisogni di chi vi abita».

Riccardo Gasperini