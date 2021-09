Giovedì 23 Settembre 2021, 05:03

LA CITTÀ CHE CAMBIA

Arriva l'annunciata svolta per l'ex scalo merci di Fontivegge. Il Comune, che ha acquisito la struttura da Rfi, sta per sottoscrivere con Its Umbria un accordo per la gestione della palazzina che sarà completamente riqualificata. Ieri in giunta gli assessori Cristina Bertinelli (Patrimonio) e Margherita Scoccia (Urbanistica) hanno illustrato lo schema dell'atto, poi approvato. L'immobile sarà adibito allo svolgimento di attività di istruzione e formazione, promozione della diffusione della cultura tecnica e scientifica, adozione di misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro. Its nel dettaglio punterà a progettare e realizzare un laboratorio sulle tecnologie digitali che riprenda le migliori esperienze a livello europeo e nazionale, ospitando attività didattiche teoriche ed applicative dei propri percorsi curriculari di livello terziario, e grafica digitale avanzata, ma anche organizzare momenti di orientamento verso le professioni tecniche rivolti a giovani e adulti anche in collaborazione con i servizi di accompagnamento al lavoro. Previsto di progettare iniziative in modo coordinato con il progetto digipass + hub, prevedendo una postazione di servizio gratuito di telepresenza verso sportello comunale e Circoscrizione 4.0 e realizzare un programma di eventi da condividere con il Comune inerenti le attività istituzionali di Its. Verrà inoltre creato uno spazio aperto alla cittadinanza con un fab-lab per il digitale e la grafica.