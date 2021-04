16 Aprile 2021

IL CASO

MASSA MARTANA Dopo i primi momenti in cui la Chiesa diocesana ha affiancato solidalmente don Riccardo Ceccobelli nel momento che dall'altare della parrocchiale di San Felice ha annunciato di aver inoltrato al Santo Padre la grazia della dispensa dagli obblighi del celibato, chiedendo quindi di essere dimesso dallo stato clericale e dispensato dagli oneri connessi all'Ordinazione, ora quella stessa Chiesa, come era prevedibile, sta prendendo una posizione. Nel richiedere di non commentare quanto don Riccardo ha deciso e di pregare per lui, , il vescovo Sigismondi ha precisato: «La Chiesa chiede ai preti di vivere il celibato con maturità, letizia e dedizione, quale testimonianza del primato del Regno di Dio. Si diventa preti dopo almeno sette anni di discernimento. Così è stato anche per don Riccardo, il quale, dopo un itinerario formativo di sette anni, ne aveva 33 quando è stato ordinato presbitero». «Ora si è parlato di eroismo davanti ad un prete che decide di mollare tutto perché si è innamorato di una ragazza commenta Sigismondi - certamente occorre rispetto per la libertà di chi, pur avendo promesso solennemente di consacrare tutto se stesso a Cristo Gesù per il servizio alla Chiesa, non ce la fa, ma parlare di eroismo risulta davvero fuori luogo. Gli eroi sono quelli che rimangono in trincea anche quando infuria la battaglia, come, i mariti e le mogli o i padri e le madri che non mollano nei momenti di difficoltà».

Luigi Foglietti