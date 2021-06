LA VERTENZA

GUALDO TADINO Torna a farsi nero il cielo sopra l'area ex Merloni. Nella giornata di lunedì l'azienda Indelfab di Fabriano ed i sindacati hanno sottoscritto il verbale di mancato accordo e così è stato confermato il licenziamento di tutto il personale dell'azienda, già JP Industries e, prima ancora, Antonio Merloni. Si tratta di 537 lavoratori - 275 a Fabriano, stabilimento di Santa Maria, e 262 in Umbria, stabilimento di Gaifana - che stanno usufruendo di un periodo di cassa integrazione per cessazione, ammortizzatore sociale che scadrà il prossimo 15 novembre. Fino a tale data non sarà possibile licenziare, ma in seguito, se non interverranno fattori nuovi, scatteranno i licenziamenti. Ora la Fiom-Cgil ha chiesto la convocazione al ministero del Lavoro per cercare una via che possa salvaguardare i livelli occupazionali del territorio.

«Purtroppo si prospetta l'epilogo di una storia nata male e finita peggio le dure parole del sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti - con una proprietà che ha usufruito di tutti i sostegni possibili, forse troppi, e non è colpevolmente mai riuscita a dare risposte ai lavoratori ed al territorio. Una nuova mazzata conclude il primo cittadino - che colpirà centinaia di famiglie e migliaia di persone con i sindaci come sempre lasciati soli ma noi non ci arrendiamo».

L'amarezza di Presciutti era già emersa ad agosto 2020 quando dopo l'apertura della procedura di mobilità del personale aveva fortemente criticato la proprietà ma anche le istituzioni che avevano di fatto permesso un epilogo del genere. Dopo le manifestazioni di piazza era stato avviato un tavolo al ministero del Lavoro che ora sarà nuovamente chiamato ad intervenire sulla questione.

Francesco Serroni

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Giovedì 17 Giugno 2021, 05:02