Domenica 27 Giugno 2021, 05:03

IL VERTICE

CITTÀ DI CASTELLO A muso duro. «Per le richieste relative ai cambi di orario abbiamo avuto risposte negative da Rfi e BusItalia che giustificano questa momentanea situazione con l'impossibilità di concedere tracce diverse dalle attuali a causa delle normative stringenti che impongono criteri di massima sicurezza soprattutto in prossimità dei cantieri, appena la situazione cambierà non potremo che esserne felici». Fino a quel giorno «chi ritiene di avere conoscenze tecniche appropriate può rivolgersi al gestore per proporre non richieste generiche, ma ben supportate professionalmente». Per l'assessore ai trasporti Enrico Melasecche di partenze, arrivi, coincidenze di Fcu non se ne riparlerà fino a quando non sarà completato l'ammodernamento. Stroncatura delle proposte che i pendolari pensavano di vedere accolte a breve. Delusione, sconcerto e replica al vetriolo. «Il riferimento a tracce Rfi che non sono state mai richieste dimostra la non conoscenza tecnica di Fcu, non è attaccando Il Mosaico che si risolvono i problemi della ferrovia», ribatte Carlo Reali. «Il Mosaico sarebbe felice che l'assessore venisse in Altotevere con il treno, non con la macchina di servizio». Se non è rottura, è un dialogo fra sordi nelle ore dell'incontro, definito «proficuo», tra Melasecche ed il sindaco di Umbertide. «Serve un rilancio immediato del servizio», la sollecitazione di Luca Carizia, «certo che il lavoro di squadra potrà dare un impulso essenziale per il futuro». Melasecche ha ricordato che «l'azione è rivolta al ripristino completo da Sansepolcro a Terni», che Il finanziamento ottenuto dal Pnrr, 163 milioni, entro il 2026 garantirà «il ripristino del servizio al massimo della sicurezza e della velocità».

Walter Rondoni