Martedì 16 Novembre 2021, 05:03

LA VICENDA

DERUTA Norme sulla sicurezza non rispettare, e dipendenti che lavoravano in nero mentre percepivano il reddito di cittadinanza. Per questi motivi è scattata una maximulta nei confronti di un imprenditore di Deruta, che è stato denunciato e per 15 giorni sarà costretto allo stop dell'attività. Nei guai anche tre dipendenti.

LA RICOSTRUZIONE

Il tentativo dell'imprenditore di agirare alcune regole gli costerà molto caro, perché al termine delle verifiche effettuate dai carabinieri sono state rilevate, quindi contestate, numerose violazioni amministrative che hanno comportato ammende per un totale di 30mila euro, nonché ulteriori irregolarità inerenti alle violazioni in tema di Covid-19.

In questo contesto i militari della Compagnia di Todi, comandata dal maggiore Luigi Salvati Tanagro, insieme a personale del nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Perugia, dopo aver acquisito elementi derivati da attente indagini, hanno proceduto alla chiusura dell'esercizio commerciale dell'imprenditore nel Comune di Deruta. Il provvedimento prevede l'inibizione ad operare per 15 giorni. I militari quindi hanno proceduto a denunciare il titolare dell'attività, e hanno deferito all'autorità giudiziaria tre persone trovate a lavorare all'interno del locale.

Si fa sempre più attenta l'attenzione dei carabinieri che, insieme agli agenti dell'Ispettorato del Lavoro, si impegnano in attività stringenti di controllo su attività commerciali e sul relativo personale, allo scopo di verificare eventuali violazioni alle rigide regole previste per il contrasto alla diffusione del Covid-19.

Entrando nel dettaglio, i carabinieri che hanno operato hanno denunciato il gestore, ipotizzando, per ora, che abbia omesso di sottoporre a preventiva sorveglianza sanitaria due lavoratori, inoltre per non aver distribuito i prescritti dispositivi di protezione e di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi aziendali in modo non conforme alle modalità previste.

GLI ALTRI ADDETTI

Altre tre persone sono state denunciate per lavoro effettuato in nero, con l'aggravante di aver percepito indebitamente, nell'anno in corso, il reddito di cittadinanza, per un importo complessivo di 16mila euro circa.

Luigi Foglietti

