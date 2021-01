IL PIANO

Nuove azioni per abbattere il numero dei morosi della Tari, la tassa dei rifiuti che rappresenta una fetta corposa nel bilancio del Comune (oltre i 40 milioni). Lo spunto arriva da un progetto presentato al Comune da Gesenu.

L'obiettivo è quello di «ottimizzare la riscossione della Tari prima del passaggio alla successiva fase della riscossione coattiva, evitando così di gravare i contribuenti di ulteriori costi legati a detta modalità di riscossione».

La giunta ha approvato la proposta del gestore, che sarà finanziata con un investimento di 168mila euro all'anno. Con varie modalità. Il gestore attiverà, in primo luogo, un servizio di contact-center per tutti i debiti, con risorse dedicate ed adeguatamente formate nell'ambito della specifica normativa. Il contact-center avrà una funzione pro-attiva di sollecito e pressione sui contribuenti morosi affinché adempiano ai pagamenti. Il contact-center opererà negli orari più utili al reperimento dei soggetti ed avrà una funzione specifica di sollecito personalizzato per il pagamento, provvedendo a reperire in proprio i dati di contatto. Prevista anche una campagna di acquisizione dati relativi ad e-mail e pec e adesione al servizio di recapito degli avvisi on line.

Come spiegato nel progetto, sarà predisposto un servizio di front office per la gestione e calendarizzazione delle richieste di appuntamenti dei contribuenti destinatari della fase di riscossione precoattiva, con l'attivazione di un numero raggiungibile sia da telefonia fissa che mobile. Il gestore opererà anche con funzioni di sollecito personalizzato per il pagamento del credito, garantendo anche visite domiciliare in base all'emergenza sanitaria.

Ecco, a grandi linee, il piano per aumentare gli ingressi del tributo che registra ancora lacune.

Per il Comune «i residui attivi Tari costituiscono un'importante voce di bilancio» e diventa perciò una priorità «perseguire tutti gli strumenti per il loro più celere e certo incasso».

A dicembre 2021 Gesenu farà una prima rendicontazione dell'attività svolta durante la prima annualità del progetto, che prevede una messa a regime della riscossione accelerata alla luce dei risultati che saranno ottenuti il primo anno nell'arco del periodo 2022-2024.

Intanto, a proposito di rifiuti, Gesenu ha redatto il bilancio di sostenibilità 2019, il secondo documento di questo tipo. Uno strumento di comunicazione avanzato ed innovativo. Alla sua redazione ha partecipato l'intera struttura organizzativa della società, oltre ai vertici aziendali, e a tale scopo Gesenu ha effettuato, proprio come per la precedente esperienza, un'analisi di materialita che ha interessato tutti i propri stakeholders.

Obiettivo del documento è quello di comunicare i risultati annuali ottenuti nei diversi contesti sociale, ambientale ed economico, rendicontando i valori e gli effetti che l'attività produce nel contesto in cui opera.

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA