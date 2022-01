Martedì 25 Gennaio 2022, 05:00

I CONTROLLI

VALFABBRICA Evade dai domiciliari per la seconda volta negli ultimi due mesi. Ora rischia il carcere. È accaduto a Valfabbrica dove i carabinieri della stazione che dipende dalla compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino hanno sorpreso un uomo agli arresti domiciliari mentre era alla guida della sua auto. Lo aveva già fatto poco più di un mese fa per recarsi a fare spesa a Petrignano d'Assisi. Anche allora i carabinieri di Valfabbrica lo avevano denunciato dopo averlo fermato. Domenica i militari lo hanno denunciato nuovamente per evasione dai domiciliari. Durante un controllo a casa non lo hanno trovato. Sono quindi state effettuate delle ulteriori verifiche che hanno permesso di accertare che l'uomo si era allontanato dal Comune senza averne l'autorizzazione. La misura cautelare a cui era stato sottoposto era scattata a seguito dell'accusa di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti è stata avanzata comunicazione alla magistratura per le valutazioni del caso. Non è da escludere che ora possa essere condotto direttamente in carcere, considerato che in occasione della prima evasione dai domiciliari era di fatto stato graziato.

A Bettona, invece, i carabinieri domenica hanno soccorso un'anziana in difficoltà. I militari sono intervenuti nell'abitazione di una ultraottantenne, nel cui giardino era esploso un tubo dal quale fuoriusciva una grande quantità d'acqua. L'area circostante si è subito allagata e l'acqua ha invaso la strada vicina. La donna, non sapendo cosa fare, ha contattato i carabinieri, che sono immediatamente giunti sul posto trovandola in uno stato di forte preoccupazione e agitazione. I militari hanno quindi provveduto innanzitutto a tranquillizzare la signora in preda allo sconforto. Quindi si sono adoperati per chiudere il pozzo interrompendo la fuoriuscita d'acqua e hanno avviato poi le dovute procedure per garantirle la necessaria assistenza.

