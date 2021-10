Domenica 17 Ottobre 2021, 05:02

LA KERMESSE

Un sabato da tutto esaurito. Il fine settimana di Eurochocolate nella nuova location a Umbriafiere a Bastia Umbra è iniziato nel migliore dei modi. Già nella prima mattinata di ieri erano tantissimi i choco lovers a passeggio nei tre padiglioni. Tra gli eventi che hanno registrato il tutto esaurito i cooking show condotti da due star da Iginio Massari, insieme a Gino Fabbri, e da Angela Simonelli. Tra gli ospiti in programma per oggi, le esplosive Sorelle Passera, alle ore 15.

A chiudere gli appuntamenti del primo weekend è l'esuberante star della tv Andrea Mainardi alle ore 18. Molti altri i protagonisti del ricco programma di Cooking Show: in particolare,

Quinta Forma firma gli appuntamenti condotti dalla maestra cioccolatiera Angela De Luca, mentre il maître chocolatier perugino Nicola Maramigi si cimenta nella creazione della pralina Bastian Contrario. Spazio anche all'arte con l'opera firmata da Mamo Il Generale della Cioccolata che accoglie visitatori e golosi nei padiglioni dedicati al cacao.

Tutti gli appuntamenti delle aree Cooking Show e Chocolab sono gratuiti con prenotazione da www.eurochocolate.com/perugia2021.

Tra le curiosità nei 14mila metri quadri di Umbriafiere, un'area che ha destato molto interesse tra i visitatori: il choco bazar: tante occasioni di acquisto di oggetti a tema cioccolato, a prezzi stracciati da tenere per sé oppure riportare come pensierino da Eurochocolate.

Nel centro storico di Perugia continua la mini versione della kermesse con lo stand del Distretto del cioccolato in piazza della Repubblica e con le visite guidate dal titolo Perugia città del cioccolato alla scoperta dei luoghi di Luisa Spagnoli che ha inventato il bacio, tutti i weekend alle 15.30. Per info e prenotazioni delle visite guidate con degustazione di praline e dragées contattare anche su whatsapp il 371 3116801.

