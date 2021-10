Venerdì 15 Ottobre 2021, 05:02

LA KERMESSE

Piazza della Repubblica base del distretto del cioccolato. Mentre Eurochocolate inaugura oggi con un nuovo format al centro Umbria Fiere a Bastia Umbra, ieri ha aperto i battenti la sezione perugina della kermesse che punta su 14 eccellenze produttive del cioccolato umbro. Al taglio del nastro, tra trampoliere e artisti di strada, il presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci, il sindaco Andrea Romizi e l'assessore Gabriele Giottoli, Michela Sciurpa per Sviluppumbria e l'assessore regionale Roberto Morroni. Ad animare la presentazione anche la Choco Parade di Accademia Creativa che animerà le dieci giornate della kermesse a Umbria Fiere. Il presidente di Eurochocolate ha sottolineato che, nonostante lo spostamento a Bastia Umbria di quest'anno, una presenza a Perugia non poteva mancare. Guarducci ha confermato l'intenzione di organizzare nel capoluogo umbro un'edizione anche il prossimo marzo. In centro storico sono inoltre previsti i tour guidati su Perugia: la Città del Cioccolato realizzati in collaborazione con Gran Tour Perugia, fino a La Dolce Pedalata e alle 400 iscrizioni fino ad ora raggiunte, aperta a tutte le tipologie di biciclette, in partnership con l'Associazione Grifo Bike di Perugia e le Associazioni cicloturistiche di Bastia Umbra. A Umbriafiere tra i protagonisti ci sarà anche la Regione con tre i progetti che accenderanno i riflettori sui prodotti tipici, di qualità e certificati, e le eccellenze umbre: l'installazione di un piccolo noccioleto, un programma di degustazioni guidate e la mostra relativa al contest fotografico Angolo di Campo. Presente anche Sviluppumbria con iniziative tese a promuovere i temi al centro della mission dell'agenzia: creazione e sviluppo di impresa, innovazione, internazionalizzazione e promozione del territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA