Sabato 18 Settembre 2021, 05:02

L'EVENTO

L'edizione 2021 si terrà a Umbriafiere, ma Eurochocolate non dimentica il centro di Perugia. Il cioccolato sarà protagonista anche in piazza IV Novembre con il palco firmato Distretto del Cioccolato Perugino. Un goloso percorso tra le eccellenze produttive del cioccolato umbro che proseguirà con le iniziative Cioccolaterie Aperte, i tour guidati su Perugia: la Città del Cioccolato, realizzati in collaborazione con Gran Tour Perugia, fino a La Dolce Pedalata aperta a tutte le tipologie di biciclette, in partnership con l'associazione Grifo Bike di Perugia e le associazioni cicloturistiche di Bastia Umbra. Poi, dal 15 al 24 ottobre, tante altre iniziative a Bastia Umbra, con tre padiglioni dedicati (14mila metri quadrati) su tre tematiche: Chocolate Experience, Chocolate Show e Funny Chocolate.

Tra le novità di quest'anno la Choco Parade di Accademia Creativa by Eurochocolate, un originale spettacolo itinerante con protagonisti trampolieri, danzatori aerei e un elegante carro cioccolatoso, guidato da uno stravagante personaggio ispirato al popolarissimo Willy Wonka. In stile Art Nouveau e con costumi che richiamano i nuovi cioccolatini di Eurochocolate, l'esclusiva parata coinvolgerà il pubblico invitandolo a ripercorrere l'affascinante storia del cacao. Tra le aziende leader che parteciperanno a Eurochocolate, anche la Perugina. Tra i protagonisti dell'evento anche la Regione.