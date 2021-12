Giovedì 23 Dicembre 2021, 05:01

LA RASSEGNA

Tutto in ordine: Eurochocolate 2022 si farà a Bastia Umbra. L'Sos lanciato dagli organizzatori della kermesse, per far credere che l'edizione autunnale fosse in bilico, si è rivelata una guarducciata: ovvero un modo per riportare l'attenzione sull'evento e lanciare il claim della prossima edizione. Tutto come da tradizione. E l'annuncio di quello che sarà il tema del 2022 spiega ancora meglio come l'evento abbia trovato a Umbriafiere una collocazione ideale, anzi una collocazione felice.

LE PAROLE

«Il tema sarà quello della felicità ha svelato il patron Eugenio Guarducci nel terzo Chocostore in corso Vannucci Felici in un Secondo: protagonista sarà un simpatico cioccolatino dal nome e soprattutto dalla forma indigena': il Saltimbocca alla perugina».

LA CONFERMA

A confermare l'edizione nel centro Umbriafiere a pagamento dal 14 al 23 ottobre, è stato Eugenio Guarducci. Raggiunto il 70% degli obiettivi prefissati, per la prima edizione a Umbriafiere, per Eurochocolate si apre un nuovo capitolo. Dopo il debutto, ora bisognerà consolidare il formato che prevede anche una presenza nell'acropoli perugina con un distretto del cioccolato. Ma Guarducci ha rilanciato anche il nuovo evento dal 24 al 27 marzo a Perugia, A passo d'uovo. «Un evento da far crescere piano piano ha detto il patron , che prevede dei presidi in Largo della Libertà, corso Vannucci e piazza Matteotti». Qui per tre weekend, ci sarà uno stand che produce uova di Pasqua. Insomma non una edizione mini di Eurochocolate, ma un evento con un suo format, da sviluppare e far crescere e che potrà portare aria nuova in un periodo di bassa stagione.

IL CLAIM

Tornando al claim 2022, ovvero la felicità, grazie alle linee tracciate dal designer Matteo Ragni, sarà possibile giocare al Saltimbocca alla perugina: provare a far saltare in bocca il nuovo cioccolatino in un secondo. Chi ci riuscirà e lo testimonierà in un video, potrà entrare gratuitamente a Eurochocooate 2022. Sarà anche organizzato il primo campionato nazionale di Saltimbocca alla perugina. Tra i primi ad allenarsi, lo staff di Eurochocolate e lo stesso Guarducci.

MERCATO COPERTO

Qualche indiscrezione anche sul fronte Mercato Coperto e il desiderio di Guarducci di creare un distretto del cioccolato. «Ci sono stati diversi incontri con la cordata di imprenditori conferma Guarducci , si è aperta una finestra, ma ancora non sono riuscito a convincerli del mio progetto. Vedremo». Come a dire che il finale sorpresa è sempre dietro l'angolo.

Cristiana Mapelli