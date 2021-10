Sabato 16 Ottobre 2021, 05:01

L'EVENTO

Seconda giornata a Umbriafiere a Bastia Umbra per Eurochocolate che va avanti fino al 24 ottobre. Al taglio del nastro, insieme al Presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci, l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Michele Fioroni, il sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti, il vicesindaco di Perugia Gianluca Tuteri e il presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini.

Tre padiglioni per un totale di 14mila metri quadri tra chocolate experience, chocolate show e il funny chocolate. Punto di ritrovo, l'esclusiva installazione Andiamo al Nocciòlo, voluta dall'Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria, volta a valorizzare un prodotto italiano di eccellenza fortemente legato al mondo del cioccolato e che negli ultimi anni ha iniziato a ricoprire un ruolo interessante anche all'interno della filiera produttiva agroalimentare umbra: la nocciola.

Spazio anche all'arte con la performance di Massimiliano Donnari, in arte Mamo che ha visto Eugenio Guarducci cimentarsi in un getto artistico di vernice color cioccolato: Il Generale della Cioccolata.

In fiera oltre 100 aziende presenti e prodotti per tutti i gusti suddivisi per tipologie: il goloso Villaggio delle Spalmabili, l'area A tutta tavoletta!, lo spazio Spiriti golosi! dedicato ai liquori e Mani in alto questa è una pralina con tanto buonissimo cioccolato sfuso.

Tutto pronto per oggi, quando ad aprire il calendario degli special event sul palco di Eurochocolate saranno due nomi storici della pasticceria italiana e internazionale, Iginio Massari e Gino Fabbri, in programma alle ore 15. Si prosegue, alle 18, con l'architetto e food designer Angela Simonelli che proporrà al pubblico di Eurochocolate un live show dedicato allo studio di un impiattamento creativo.

Cristiana Mapelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA