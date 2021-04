23 Aprile 2021

L'INCHIESTA

Ventisette tonnellate e mezza di rifiuti speciali pericolosi, tra eternit e cartucce per stampanti, smaltiti come se non fossero pericolosi.

Questa l'accusa per cui sono state chiuse le indagini nei confronti di Giampiero e Luciano Biondi, rispettivamente amministratore unico e responsabile tecnico della Biondi ecologia e servizi srl, di Giovanni Buini e Simona Carloni, legali rappresentanti di altri due società, il primo come intermediario e trasportatore dei rifiuti e la seconda in qualità di produttore degli stessi rifiuti speciali.

La procura di Spoleto ha notificato l'avviso di conclusione indagini, contestando episodi tra il 2016 e il 2019, esattamente il 4 dicembre di quell'anno quando nella sede di Marsciano di Biondi venne effettuato un accertamento e un sequestro dell'area da parte dei carabinieri del Noe di Perugia, al comando del tenente colonnello Francesco Motta.

Secondo le risultanze delle indagini, tutto sarebbe nato «in forza di carente ed errata attività di caratterizzazione dei rifiuti speciali prodotti a seguito di un incendio» nell'azienda di Carloni. E i rifiuti prodotti trovate infatti cartucce e toner parzialmente bruciati, oltre al vetrocemento o eternit sono stati classificati come non pericolosi, mentre in realtà mettono a rischio l'ambiente se non smaltiti in maniera corretta. Ai Biondi, assistiti dall'avvocato Michele Bromuri, si contesta anche la realizzazione di un «deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi», mentre l'autorizzazione della società è relativa ai soli non pericolosi.

Egle Priolo

