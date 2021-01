MAGIONE Vandali dei rifiuti, torna l'incubo spazzatura gettata via per le strade del territorio. Con i cittadini che lanciano l'allarme questa volta per l'abbandono di materiali in eternit, quindi altamente inquinante e pericoloso per la salute, segnalato ai vigili urbani subito dopo il ritrovamento da parte di alcune persone che si stavano recando al vicino cimitero cittadino. Un fatto grave, anche per il sindaco Giacomo Chiodini che parla di «atto di inciviltà e soprattutto di un reato ambientale», ringraziando i suoi concittadini per le segnalazioni. Che non smettono di arrivare per lo più dalla zona del Belvedere e del cosiddetto Trincerone dove sono segnalati rifiuti di ogni genere tra mascherine anti-covid e materiale plastico, ma anche dall'area industriale Bacanella dove non tanto tempo fa vennero trovati ingenti scarichi di materiali edili con il Comune, che in quel caso, riuscì a trovare i responsabili con relativa denuncia alle autorità. Insomma, non bastano le fototrappole piazzate in alcuni punti del territorio comunale; ora i cittadini chiedono più controlli e sanzioni più severe per gli abituali del rifiuto selvaggio.

