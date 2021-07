Venerdì 16 Luglio 2021, 05:01

ASSISI Il concerto di Angelo Branduardi sarà uno degli appuntamenti dell'estate assisana. Si terrà il 21 agosto, nell'ambito delle celebrazioni dantesche promosse dal Comune. «Un cartellone con oltre 200 eventi - tiene a puntualizzare l'amministrazione comunale - tra concerti, eventi teatrali e sportivi, passeggiate e mostre, appuntamenti culturali, religiosi e manifestazioni tradizionali». Tra gli altri figurano la tappa finale dell'undicesimo giro d'Italia handbike, la camminata letteraria dalla rocca minore a Costa di Trex in compagnia di Cesare Bocci organizzata da Suoni Controvento, il tour artistico-sentimentale curato dal teatro degli Instabili alla scoperta dei luoghi speciali della città, il pacchetto di 6 concerti formulato da Assisi on Live e, per chiudere all'insegna della tradizione, il palio di San Rufino e quello dei rioni. Un cartellone sul quale piovono critiche dal coordinatore comunale di Fratelli d'Italia Federico Calzolari: «Assomiglia a un minestrone preparato in fretta e furia, condito con spezie improbabili, privo di una ricetta, rispondente all'opportunità di usare ciò che è rimasto in cucina. Non ha un titolo, non ha direzione artistica, non ha un disegno grafico. È ancora del tutto provvisorio in alcune parti. Non c'è un calendario definitivo. Tanto che già un gruppo inserito nel cartellone ha dato forfait. Insomma, è un nuovo buco nero, reso possibile dall'eredità di Universo» che riesce difficile perfino definire come elettorale se non per la disseminazione frazionata di presentazioni del libro Assisi oltre le mura e per certe alleanze rinnovate fra l'amministrazione comunale e un paio di fedeli organizzatori di festival e di stagioni teatrali. Ad oggi non c'è nemmeno un cantastorie in piazza, nel capoluogo e nelle frazioni, a meno che non si considerino storie le trovate elettoralistiche last-minute della sindaca».

Massimiliano Camilletti