Giovedì 16 Settembre 2021, 05:01

LA CITTÀ CHE CAMBIA

Un sopralluogo congiunto al Mercato Coperto, con più di una indicazione importante emersa per il futuro della struttura. A partire dall'apertura che potrebbe essere fissata per l'estate 2022, nel periodo di un grande evento per la città, Umbria Jazz. È emerso ieri durante la visita nella struttura fatta dalla presidente della Regione Donatella Tesei, dall'assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni (che ha annunciato con qualche foto la visita nei social), dal sindaco Andrea Romizi e dall'assessore comunale all'Urbanistica Margherita Scoccia. Con loro gli imprenditori che prenderanno in mano la struttura, destinata a diventare un moderno hub agroalimentare. Tanti i temi sul tavolo, a partire dalla data, possibile, individuata per aprire dopo anni i cancelli del rinnovato Mercato Coperto. L'intenzione dovrebbe essere quella di chiudere la partita entro l'estate 2022, quando ci sarà la nuova edizione di Umbria Jazz. Un po' più di tempo rispetto alle intenzioni emerse recentemente, che parlavano dell'apertura in primavera. C'è da tenere conto che la cordata di imprenditori che gestiranno l'hub deve effettuare ulteriori lavori per rendere definitivamente funzionale la struttura. O meglio, per farla diventare quel polo della cultura gastronomica che farà brillare la città. Lì troveranno spazio, nella terrazza, anche le attività che da lungo tempo sono posizionate in piazza del Circo e alla Rocca Paolina. Per quest'ultimo caso la concessione dello spazio dovrebbe scadere a dicembre, quindi ci sarà una proroga o una nuova collocazione. Anche perché il nuovo regolamento della Rocca Paolina, approvato di recente, non prevede la possibilità di attività similari negli spazi interni. Una ipotesi potrebbe essere lo spostamento momentaneo alla Loggia dei Lanari, ma l'assessorato all'Urbanistica sta lavorando ad una ipotesi alternativa.

L'ALTRO NODO

È solo uno degli aspetti ancora da chiarire, al pari della questione, ancora sul tavolo con un dibattito rovente relativa ai fasci littori accanto al Grifo, simbolo della città. L'ultimo intervento è stato quello firmato da oltre 50 docenti universitari, che chiedono di spostare l'opera muraria in un museo. C'è poi chi ha chiesto di coprirla come in passato e chi ha proposto, come il professor Alberto Grohmann, ha proposto di installare un pannello che spieghi la storia della decorazione. È una delle opzioni su cui starebbe lavorando il Comune in queste ore, anche se c'è almeno un piano B allo studio. Quel che è certo, è che per l'apertura dell'hub nel 2022, una soluzione per la questione dell'opera muraria sarà indicata e la storica struttura cittadina tornerà a vivere con una nuova veste.

Riccardo Gasperini

