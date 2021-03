16 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







SICUREZZA

Si nascondeva a Fontivegge, nonostante a Perugia non dovesse starci più da oltre un mese. A conferma di come la zona intorno alla stazione continui purtroppo ad essere ricovero di balordi per via di una specie di rete di protezione. Nel corso del pomeriggio di domenica i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato, per inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune di Perugia, un cittadino del Gambia, di 22 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze di polizia.

Nella circostanza, il giovane è stato controllato in piazza Vittorio Veneto, nei pressi di un supermercato, dove più persone avevano segnalato la presenza di un sospetto andirivieni di cittadini, in prevalenza extracomunitari, che, all'arrivo dei Carabinieri, alcuni di loro, hanno fatto perdere le proprie tracce.

Da successivi accertamenti effettuati dai militari operanti, nei confronti di quelli fermati per il controllo, il giovane in questione è risultato avere un foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Perugia, per la durata di 3 anni, emesso dalla locale Questura in data 7 febbraio 2021.

Per il ragazzo del Gambia è pertanto scattata la denuncia ed il contestuale invito ad allontanarsi dal Comune di Perugia.