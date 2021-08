Venerdì 13 Agosto 2021, 05:01

LA STORIA

Le immagini di quelle due ragazzine hanno fatto il giro della città. Hanno spaventato e inorridito. Giovanissime e già schiave dell'eroina. Video violenti, un pugno allo stomaco che alcuni residenti di Fontivegge hanno voluto condividere col Messaggero con l'intento di scatenare una presa di coscienza e una reazione: la presa di coscienza che intorno alla stazione la situazione è nuovamente e progressivamente peggiorata, e la conseguente reazione intesa come fare qualcosa di urgente. Per il quartiere e chi lo vive, ma anche per queste giovanissime vite che si stanno spegnendo.

E allora ecco una prima, importante, reazione: lo spacciatore di riferimento di quelle due ragazzine, trovate dai residenti a bucarsi negli anfratti di Fontivegge o anche nell'ascensore di qualche palazzo, è stato individuato, bloccato ed espulso. Merito di un blitz condotto dagli agenti della squadra volante nelle ultime ore proprio a Fontivegge.

LA CATTURA

La segnalazione arriva precise al 113: ci sono in zona stazione Fontivegge due ragazze giovanissime che si stanno bucando. Entrambe italiane, perugine, una 25enne l'altra minorenne: appena vengono avvicinate dai poliziotti, le due ragazze descrivono agli agenti l'uomo che aveva poco prima venduto loro la droga, permettendo di fermare e identificare un 31enne tunisino irregolare sul territorio nazionale e con una sfilza di precedenti. Addosso non gli è stata trovata droga ma un coltello a serramanico per il quale è stato denunciato: a suo carico sono state avviate le procedure per l'espulsione dal Paese.

Il pusher delle ragazze tossiche, ma non solo loro. Perché quello che racconta la strada a Fontivegge è un brulicare di giovani e giovanissimi alla spasmodica ricerca di droga. Eroina, soprattutto, che la maggior parte fumano ma che qualcuno poi decide di iniettarsi in vena. Gruppi e gruppetti che chi vive e lavora alla stazione nota aumentare giorno dopo giorno.

A proposito di schiavi della droga, gli agenti della squadra volante sempre a Fontivegge hanno fermato e arrestato un tunisino trentenne pluripregiudicato proprio per spaccio e furti: l'uomo è stato trovato seduto su dei gradini di una scala, immobile, dopo aver consumato una dose di droga. Ulteriori accertamenti hanno permesso agli agenti di riscontrare come a suo carico pendesse, da parte del Tribunale di Perugia, un'istanza del Gip che disponeva la sostituzione della misura dell'obbligo di dimora nel territorio del comune di Perugia con la misura cautelare della custodia in carcere.

Il motivo è semplice: qualche settimana fa è stato trovato con due coltelli subito dopo aver effettuato un furto all'interno di una auto in via Settevalli. Dopo essere stato portato in questura per tutti gli adempimenti del caso, l'uomo è stato condotto al carcere di Capanne.

Egle Priolo

