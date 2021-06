LA STORIA

Da uno scooter in via dei Filosofi all'espulsione: il passo è stato molto breve. Due ragazzi in sella allo scooter e la vista della volante della polizia: il gas improvviso, il superare il rosso al semaforo e poi tentare la fuga.

La pattuglia della squadra volante parte all'inseguimento del motociclo, con i due giovani che nell'intento di fuga compiono manovre molto pericolose per la circolazione. Altre volanti intanto si portano nella zona in modo da predisporre una manovra a tenaglia e accerchiare i fuggitivi.

Giunti vicino all'area verde di via Petrarca il passeggero scende dallo scooter e cerca di allontanarsi a piedi ma viene suo malgrado raggiunto nelle vie limitrofe da altre pattuglie della polizia. Il ragazzo viene identificato come cittadino algerino, irregolare sul territorio nazionale e privo di precedenti.

Poco più avanti, in zona Prepo, il conducente dello scooter, viene raggiunto dai poliziotti dopo aver perso il controllo del mezzo. Messo in sicurezza, l'uomo vien identificato come italiano con precedenti per furto, danneggiamento e spaccio di stupefacenti. Viene quindi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale in quanto sottrattosi al controllo della volante dandosi a repentina fuga causando grave pericolo per la sicurezza stradale. Inoltre, dalle banche dati risulterà che l'uomo non ha mai conseguito la patente per guidare lo scooter. L'altro ragazzo, invece, messo a disposizione dell'Ufficio immigrazione viene sottoposto al decreto di espulsione. Al pari di altri due stranieri rintracciati a Elce e Fontivegge.



© RIPRODUZIONE RISERVATA