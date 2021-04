4 Aprile 2021

I CONTROLLI

Raffica di controlli da parte della polizia nelle ultime 24 ore. Personale del Reparto Volanti in transito a Fontivegge, ha notato controllo in fase di svolgimento di un uomo di origini nordafricane da parte di militari dell'Operazione Strade Sicure. Il controllato alla vista della Volante s'è dato alla fuga tentando di far perdere le proprie tracce. Immediata la risposta degli agenti che hanno fermato il fuggiasco, un tunisino di 26 anni, in piazza del Bacio.

Lo straniero è risultato irregolare sul territorio nazione e quindi per lui, tramite l'Ufficio immigrazione, sono state avviate le procedure di espulsione. L'Ufficio immigrazione ha reso operative altre 5 espulsioni attraverso tre provvedimenti di allontanamento, oltre ad un accompagnamento presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio ed un accompagnamento in frontiera. L'accompagnamento alla frontiera ha interessato un tunisino che, sbarcato a Lampedusa, una volta in Italia s'è dedicava ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti fino a quando gli agenti del Reparto Volanti della Questura di Perugia lo hanno arrestato a fine marzo scorso per reati di droga. Una espulsione ha riguardato un gambiano fermato a Foligno dalla Squadra Volante.

Gli altri provvedimenti di espulsione invece hanno riguardato un albanese classe, una donna della Repubblica Domenicana ed infine un nigeriano. Il primo, con precedenti di polizia per reati su stupefacenti e contro la persona, rintracciato in città da agenti della Polizia Locale nell'ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore per il rispetto delle misure anti Covid-19 e accertata la sua irregolarità sul territorio nazionale per essere rientrato in Italia senza la speciale autorizzazione del ministro dell'Interno, venivano avviate le procedure per la sua espulsione. La seconda, rintracciata da personale del Commissariato di polizia di Città di Castello. Il terzo è stato rintracciato da personale della Squadra Volante della Questura di Perugia in stato di irregolarità e accompagnato all'Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia per l'esecuzione della propria espulsione.