VALFABBRICA Era prevedibile da parte della Procura della Repubblica di Perugia l'apertura di un fascicolo, contro ignoti, per indagare sull'esplosione di gas Gpl in un casolare di pietra che, passata la mezzanotte tra mercoledì e giovedì, è costata la vita a un uomo, oltre al bilancio di tre feriti. La tragedia, in località Montemezzo nel territorio comunale di Valfabbrica al confine con Gualdo Tadino, poco dopo il valico omonimo procedendo in direzione da Gualdo verso Assisi lungo la provinciale del Subasio, ha gettato nel dramma la comunità valfabbrichese e l'associazione Ananda a cui era legato il cinquantanovenne Suneel Sahni, oltre alla settantenne moglie torinese (ricoverata all'ospedale Santa Maria della Misericordia per fratture multiple) e una coppia di amici, lui sessantanovenne americano e lei cinquantasettenne austriaca che ieri sono stati dimessi dall'ospedale di Foligno dove erano stati portati per ferite lievi.

Il pm Franco Bettini ha disposto l'autopsia sul corpo di Sahni e lunedì conferirà l'incarico al medico legale Massimo Lancia. Ieri i carabinieri e i vigili del fuoco sono tornati sul luogo della catastrofe per qualche rilievo, mentre si sta cercando di avvisare tutti i familiari dell'uomo in India. L'inchiesta dovrà chiarire cosa ha originato lo scoppio con tremendo boato da cui hanno avuto la peggio Sahni e la moglie che stavano al primo piano, dove nella deflagrazione è crollato il solaio con uno spigolo e due facciate sventrando la casa sul lato nord. Lo scoppio è stato talmente violento che il frigorifero della cucina è stato ritrovato a oltre cinquanta metri di distanza, con tutto il contenuto sparso per la collina circostante. Servirà un'accurata perizia, oltre alle testimonianze dei tre feriti nei prossimi giorni, per verificare cosa ha scatenato tutto, se ci sono risvolti tecnici o c'è stata anche qualche imperizia nella gestione dei bomboloni. Si prevedono verifiche all'impianto specifico e in generale all'impiantistica del casolare, con i controlli sulla conformità e ogni procedura di gestione e dell'affitto.

La vittima viveva nel casolare da qualche mese con la moglie, frequentando la comunità di Ananda che si trova nei pressi lungo la strada che porta ad Assisi e ha già espresso ogni forma di cordoglio. Il sindaco di Valfabbrica, Enrico Bacoccoli, sta seguendo la vicenda da vicino anche per il rapporto personale che aveva con la vittima: «Parlerò con Paolo Tosetto, direttore di Ananda, per verificare se vi possano essere forme particolari condivise di cordoglio che stiamo tutti già esprimendo. Andrò alle esequie quando la Procura darà il nulla osta». Emerge un retroscena in questa drammatica vicenda: «Sono mancati da Valfabbrica per sette-otto mesi poiché rimasti bloccati su un'isola causa il Covid. Non avevano neanche potuto votare alle elezioni amministrative a settembre».

