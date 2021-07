Domenica 11 Luglio 2021, 05:01

LA VICENDA

VALFABBRICA L'impianto Gpl, l'impiantistica generale e gli eventuali lavori che nel tempo potrebbero essere stati effettuati nel casale dove passata la mezzanotte tra mercoledì e giovedì scorso c'è stata un'esplosione con un morto e tre feriti, in località Montemezzo nel territorio comunale di Valfabbrica al confine con Gualdo Tadino, poco dopo il valico omonimo procedendo in direzione da Gualdo verso Assisi lungo la provinciale del Subasio. Questo è uno dei passaggi importanti delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Perugia, con il pm Franco Bettini, e condotte dai carabinieri della Compagnia di Assisi, guidata dal tenente colonnello Marco Vetrulli, che hanno acquisito tutta la documentazione. Gli agenti hanno raccolto i documenti relativi all'immobile presso gli uffici tecnici del Comune e l'abitazione del proprietario che l'ha affittato al cinquantanovenne Suneel Sahni, rimasto ucciso nello scoppio, e alla settantenne moglie torinese ricoverata all'ospedale Santa Maria della Misericordia per fratture multiple (convalescenti la coppia di amici, lui sessantanovenne americano e lei cinquantasettenne austriaca che hanno riportato lievi ferite curate all'ospedale di Foligno). Si sta partendo dall'analisi della situazione impiantistica, con le relative certificazioni di conformità, per cercare di capire al contempo le modalità di gestione del Gpl da parte degli occupanti il casale. Saranno decisive in tal senso le testimonianze dei tre feriti che verranno ascoltati nei prossimi giorni per ricostruire quanto più possibile l'accaduto. Il fascolo aperto dalla Procura contro ignoti non ipotizza al momento reati e soprattutto non ci sarebbero indagati. Confermato che domani il pm Bettini formalizzerà l'incarico al medico legale Massimo Lancia per procedere con l'autopsia.

Massimo Boccucci

