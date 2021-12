Sabato 4 Dicembre 2021, 05:01

LA VICENDA

GUBBIO Sono sorte delle complicazioni nel lungo percorso di riabilitazione che sta affrontando Alessio Cacciapuoti, il giovane eugubino che l'8 giugno scorso ha compiuto 18 anni e un mese prima è rimasto coinvolto nell'esplosione con incendio costata la vita al diciannovenne Samuel Cuffaro e alla cinquantaduenne Elisabetta D'Innocenti nell'edificio adibito a laboratorio per la cannabis light a scopi terapeutici e olii essenziali dell'azienda Green Genetics a Canne Greche. Da quel 7 maggio la sua vita è stravolta, pur se la capacità di reagire l'ha mostrata già nei momenti più difficili della corsa in ospedale con il trasferimento in elicottero in Romagna. Il ragazzo è dovuto tornare in questi giorni al centro grandi ustionati del nosocomio Bufalini di Cesena per sottoporsi a un intervento chirurgico particolarmente delicato, accanto a un'altra serie di operazioni che erano state già programmate dallo staff sanitario. Accanto a lui i genitori Patrizia e Biagio, con i parenti e tanti amici che gli fanno tanto sentire costantemente affetto e vicinanza. L'avvocato Francesca Pieri, che assiste come legale la famiglia, fa sapere dei risvolti legati alle condizioni fisiche e psicologiche per le conseguenze di quella tragedia sul lavoro. Il quadro clinico a Cesena e quello riabilitativo a Passignano sul Trasimeno, oltre al sostegno psicologico, sono complessi da gestire.

Si attendono invece novità dalle indagini, con gli inquirenti impegnati a risalire alle precise cause e alle responsabilità attraverso il ricorso alle perizie, aspettandosi peraltro un contributo importante dalla testimonianza proprio di Alessio, tornato a casa il 23 luglio scorso dopo aver lottato per vivere a causa delle gravissime ustioni riportate. Il giovane, che ha perso una gamba, è stato un mese in coma farmacologico al Bufalini subendo numerosi interventi chirurgici, sempre sostenuto dai familiari, oltre che dai tanti amici e le istituzioni per l'impegno diretto dell'amministrazione comunale. Alessio è un testimone chiave per ricostruire ogni passaggio di quella drammatica giornata, da quanto stava succedendo nel laboratorio dalla prima esplosione a quelle seguenti. La ricostruzione dei fatti ruota molto sulla perizia depositata del professor Aldo Romani, incaricato dalla Procura della Repubblica di Perugia. In quattro sono iscritti sul registro degli indagati. Secondo il professor Romani lo scoppio, per il quale restano in piedi diverse ipotesi sul possibile innesco, sarebbe stato inevitabile per la presenza eccessiva di pentano, un sistema di areazione non adeguato e un uso non corretto delle lavatrici a ultrasuoni utilizzate per il trattamento della cannabis.

Massimo Boccucci