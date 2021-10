Mercoledì 6 Ottobre 2021, 05:01

IL CASO

GUBBIO La ricerca della verità è lunga e complessa per riuscire a fare piena luce sulla tragedia del 7 maggio scorso per l'esplosione con incendio costata la vita al diciannovenne Samuel Cuffaro e alla cinquantaduenne Elisabetta D'Innocenti nell'edificio adibito a laboratorio per la cannabis light a scopi terapeutici e olii essenziali dell'azienda Green Genetics a Canne Greche.

Gli inquirenti nel risalire a ogni risvolto e alle responsabilità hanno attivato le perizie e aspettano un contributo importante dalla testimonianza di Alessio Cacciapuoti, il diciottenne rimasto gravemente ustionato e tornato a casa il 23 luglio scorso dopo aver lottato per vivere.

Il giovane, che ha perso una gamba, è stato un mese in coma farmacologico al centro grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena subendo numerosi interventi chirurgici, sempre sostenuto dai genitori Biagio e Patrizia, oltre che dai tanti amici e le istituzioni per l'impegno diretto dell'amministrazione comunale. Alessio ora è impegnato in una complessa riabilitazione a Passignano sul Trasimeno.

Verrà presto ascoltato per ricostruire ogni passaggio di quella drammatica giornata, da quanto stava succedendo nel laboratorio arrivando alla prima esplosione e a quelle seguenti. Segue da vicino la sua posizione l'avvocato Francesca Pieri, che lunedì prossimo lo incontrerà per fare il punto della situazione.

La ricostruzione dei fatti ruota molto sulla perizia depositata del professor Aldo Romani, incaricato dalla Procura della Repubblica di Perugia. In quattro sono iscritti sul registro degli indagati. Secondo il professor Romani lo scoppio, per il quale restano in piedi diverse ipotesi sul possibile innesco, sarebbe stato inevitabile per la presenza eccessiva di pentano, un sistema di areazione non adeguato e un uso non corretto delle lavatrici a ultrasuoni utilizzate per il trattamento della cannabis.

A cinque mesi dalla tragedia, Cgil, Cisl e Uil hanno promosso per domani alle ore 17 nella sala Consiliare di palazzo Pretorio, con il patrocinio del Comune, un'iniziativa sul tema della sicurezza sul lavoro «per non dimenticare - evidenziano - e per mantenere alta l'attenzione su una piaga che continua ogni giorno a produrre morte e disperazione».

Interverranno i segretari regionali dei sindacati, con il sindaco Filippo Maria Stirati e il prefetto di Perugia, Armando Gradone. Sono stati invitati i sindacati dei datori di lavoro. L'iniziativa di domani segnerà anche la tappa conclusiva dello sciopero solidale proclamato lo scorso 12 maggio, il cui ricavato sarà devoluto ai familiari delle vittime dell'incidente. «Nel periodo gennaio-agosto 2021 sono già 17 le vittime del lavoro in Umbria accertate dall'Inail - sottolineano i sindacati - e quasi seimila gli infortuni, con un incremento del 17 per cento rispetto al 2020».

Massimo Boccucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA