IL CASO

«Sono stufo, esco lo stesso». Raccontano che stavolta sia stato più difficile del solito. Che cioè nel week end appena terminato sia stato più complicato interagire con i perugini in cerca dell'ora d'aria ai tempi del coronavirus e cioè di un sabato, o una domenica, a spasso in centro o in giro per negozi in tempo di saldi. O magari di passare un pomeriggio a casa di amici.

Cose normalissime, quasi banali e scontate fino a un anno fa. Ma che adesso diventano sempre di più momenti di fondamentale importanza per sopportare i disagi di un'emergenza di cui non si riesce a vedere la fine.

Per questo motivo, quando sabato pomeriggio è uscita l'ordinanza del sindaco Romizi con cui si disponevano ulteriori restrizioni, in molti, prendendone coscienza attraverso i social network, si sono fatti prendere dalla rabbia e dall'esasperazione. Essendo non solo sabato ma anche una giornata tutto sommato clemente da un punto di vista climatico, per essere fine gennaio, in molti erano già in macchina se non addirittura già a spasso lungo corso Vannucci e zone limitrofe. E a quasi nessuno è venuto in mente di rigirare la macchina e tornarsene verso casa.

Nonostante l'impossibilità di prendersi un caffè al tavolino di un bar o di restare a cena fuori, nonostante il coprifuoco anticipato di un'ora (ora dalle 21 bisogna essere in casa, motivi di lavoro, salute o necessità a parte), nonostante non sia possibile mangiare un trancio di pizza o bersi una bibita sulle scale del Duomo o seduti sulle panchine dei Giardini Carducci.

Nonostante tutto ciò, dunque, i perugini hanno sentito la necessità di godersi qualche ora all'aria aperta. Usando nella stragrande maggioranza dei casi le mascherine, ma anche dando vita inevitabilmente ad assembramenti. Come il raggruppamento di decine e decine di persone sotto i portici della prefettura, sia su piazza Italia che verso i Carducci. Complice anche la pioggia che ha iniziato a cadere a metà pomeriggio. Al punto che anche la possibilità di sanzionare qualcuno sarebbe stata impossibile.

Piazza chiusa per l'assembramento in questo caso di macchine che hanno costretto gli agenti della polizia locale a chiudere il traffico ad esclusione dei residenti.

I servizi di controllo disposti da prefettura e questura proprio per la giornata di sabato sono stati importanti, e nonostante tutto c'è stata difficoltà per le pattuglie a verificare che le persone rispettassero norme e limitazioni anche lungo corso Vannucci o nella zona di via Baglioni. «Basta, non se ne può più» si sono lamentati in molti, ma la stragrande maggioranza delle persone ha dimostrato rispetto e attenzione per le restrizioni imposte.

Michele Milletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA