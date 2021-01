© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL VELENORimane alta l'allerta in città per la presenza di esche e bocconi avvelenati. Dopo le segnalazioni che hanno aperto nel peggiore dei modi il 2021 nella zona del parco della Pescaia, l'attenzione si sposta nel quartiere di Madonna Alta. E stavolta è un atto ufficiale del Comune a mettere tutti in guardia. Un'ordinanza dell'area Governo del territorio, la numero 72 di venerdì, invita «tutti i cittadini a condurre gli animali domestici, nelle zone indicate, provvisti di museruola o altro presidio idoneo a scongiurare il rischio di ingestione di esche o bocconi avvelenati». L'area sotto controllo è quella tra via Grandi e via Beata Angela da Foligno, come spiega l'ordinanza. Nell'atto si ripercorrono le tappe che hanno portato al provvedimento. Al Comune, martedì scorso, è arrivata «una comunicazione dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale concernente la presenza di sostanze rodenticide su campioni di esche rinvenute in località Madonna Alta». Sono state avviate, come da normative vigenti, le «procedure per la bonifica del terreno interessato dall'avvelenamento» perché «la presenza di veleni e sostanze tossiche abbandonate nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare bambini, ed è anche causa di contaminazione ambientale». È scattata poi l'ordinanza urgente per «provvedere alla collocazione immediata di appositi cartelli di allerta» nell'area interessata, oltre che disporre la bonifica e l'allerta per i cittadini proprietari di animali che frequentano quella zona. Nel caso di rinvenimento di esche o bocconi sospetti il Comune chiede «di usare tutte le cautele necessarie ad evitare il contatto con le stesse e avvisare tempestivamente la Usl Umbria 1 - Dipartimento di prevenzione Servizio di sanità animale -U.Os. Randagismo e igiene urbana.Nei giorni scorsi segnalazioni relative a polpette killer erano spuntate fuori dalla zona del parco della Pescaia e, a fine 2020, nell'area di San Sisto. Paura per ritrovamenti non c'è solo a Perugia. È proprio di questi giorni il ritrovamenti di wurstel con chiodi e viti a Magione. È solo l'ennesima scoperta registrata nel Perugino, dove c'è sempre più rabbia non solo da parte dei proprietari degli animali.