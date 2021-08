Martedì 17 Agosto 2021, 05:01

E così gli agenti della squadra di polizia giudiziaria della sezione di polizia stradale di Perugia vengono contattati perché quella sessione d'esame va stoppata: uno dei candidati presenta delle «differenze fisiognomiche con la persona ritratta nei documenti personali precedentemente consegnati agli esaminatori».

I poliziotti riescono a bloccare l'uomo che, dopo essere stato scoperto, si dà alla fuga scavalcando il cancello della motorizzazione.

I poliziotti risaliranno all'effettiva identità dell'individuo, che aveva effettuato lo scambio di persona con un connazionale al fine di fargli illecitamente conseguire la patente di guida.

A quel punto i poliziotti pizzicano anche il vero candidato, che al pari dell'amico viene denunciato in concorso per false attestazioni ed induzione in errore di pubblico ufficiale.

DOVEVA ESSERE ESPULSO:

TROVATO IN UNA CASA

A proposito di balordi, i carabinieri di Perugia hanno denunciato un 26enne tuinisino per violazione della Legge sull'immigrazione, clandestino e già noto ai carabinieri. Nella circostanza, l'uomo è stato trovato dai militari in un'abitazione nel comune di Corciano dove i carabinieri si erano recati per effettuare un normale controllo ad un soggetto sottoposto a misure cautelari.

Dopo tutti gli accertamenti del caso, il 26enne è risultato inottemperante all'ordine di espulsione dal territorio nazionale emesso dal questore Antonio Sbordone lo scorso 29 marzo 2021 e, pertanto, denunciato.

