LA FESTA

Un momento importante per la Festa Grande di Perugia, quella del XX giugno. Un momento che non può non andare sulla stessa linea del ricordo delle lotte risorgimentali. È la serata del teatro Franco Bicini, attesa per il 25 giugno, «finalmente all'aperto per potervi rivdere». Sul palco dell'arena Borgo Bello in via del Cortone, infatti, andrà in scena Eroine del Risorgimento, spettacolo che prevede letture da Antonio Spinosa e da Bruna Bertolo, con musica dal vivo e canti popolari. Sul palco la voce di Mariella Chiarini, le chitarre di Salvatore Maffei e Norberto Paolucci e le percussioni di Giovanni Baldassarri. «Con questo spettacolo, siamo andati alla ricerca delle italiane dimenticate, di cui la storia politica non si è mai interessata, pur avendo esse svolto un ruolo decisivo nel raggiungimento dell'indipendenza e dell'unità d'Italia. Accanto alle contesse, alle grandi dame animatrici di quei salotti aristocratici in cui si riunivano i cospiratori, ricordiamo anche le coraggiose donne del popolo che hanno saputo imbracciare i fucili, combattendo con animo indomito ed eroico, accanto ai compagni patrioti». Per Info e Prenotazioni 075-5736794 333-3879119.



