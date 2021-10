Giovedì 14 Ottobre 2021, 05:01

Balordi a spasso in piazza del Bacio. Armati e con la droga. Come se niente fosse. Come se fosse normale andare in giro armati e con l'eroina dopo una certa ora, quando i controlli si allentano inevitabilmente perché c'è meno gente in giro e anche perché finisce il servizio di portierato. Ma il balordo di turno non ha fatto i controlli con i pattuglioni dei carabinieri, che in questi giorni attraverso la partecipazione di militari dei vari reparti della compagnia di Perugia stanno controllando non solo la zona della stazione ma anche in centro e nell'hinterland.

In particolare, i militari delle stazioni di Perugia, Ponte San Giovanni e Farneto di Colombella, coadiuvati dal Radiomobile di Perugia, nel corso di un servizio coordinato hanno controllato in poche ore le persone all'interno di una decina d'automobili, un locale pubblico, identificato 30 persone e sei ispezioni per la ricerca di droga.

Nella circostanza, i militari hanno denunciato per l'ipotesi del reato di porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere, un 25enne italiano, residente a Guado Tadino, già noto alle forze di polizia.

Il giovane, controllato in Piazza del Bacio, è stato trovato in possesso di un manganello sfollagente retrattile, di cui non ha saputo giustificare il porto, che è stato posto sotto sequestro. Ma per il ragazzo i guai non sono finiti qui, dal momento che il 25enne è stato, inoltre, segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di 1 grammo circa di eroina, sottoposta a sequestro.

