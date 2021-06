L'INDAGINE

Quindicimila e più dosi. Pronte a invadere il mercato cittadino. Pronte a far ripartire la drammatica e scioccante giostra dell'eroina. Ora che le restrizioni vengono meno, ora che il coprifuoco è saltato e che ci si può spostare (anche da una provincia all'altra) con molte meno difficoltà. Era quasi tutto pronto: mancava solo di allungare con qualche sostanza i dodici chili di super droga nascosti in un appartamento in via della Pallotta.

Ma i boss non hanno fatto i conti con i carabinieri. Che prima hanno tenuto sotto controllo il movimento per qualche giorno, e poi al momento giusto hanno colpito: maxi sequestro e tre arresti. Ma soprattutto, un colpo durissimo allo spaccio e ai signori della droga. Certo, probabilmente più di uno schiavo dell'eroina dovrà rivolgersi a qualcun altro ma intanto dodici chili di potenziale sostanza-killer sono stati tolti dalle strade prima ancora di arrivarci.

LA CATTURA

Come arrivano i carabinieri all'appartamento pieno di droga? Grazie a ciò che si definisce sicurezza partecipata. I cittadini, cioè, invece di girarsi dall'altra parte segnalano alle forze dell'ordine situazioni sospette davanti casa, nel giardino del quartiere o nel condominio in cui vivono. E se qualche volta dagli approfondimenti non emerge nulla di particolarmente significativo, qualche altra volta invece la pesca è di quelle grosse. Di certo, i residenti della zona della Pallotta hanno ormai l'occhio clinico nel rendersi conto e segnalare movimenti strani e facce poco rassicuranti. Esattamente quanto successo qualche giorno fa: più di un cittadino ha la sensazione che qualcosa di particolarmente criminale si stia muovendo e che «quell'andirivieni continuo da quell'appartamento» altro non poteva essere che la geolocalizzazione di un altro bazar della droga in città. E così gli investigatori del Reparto operativo - nucleo investigativo di via Ruggia, diretti dal tenente colonnello Antonio Morra, per giorni controllano e pedinano un nigeriano e un tunisino finché, nella notte tra lunedì e martedì, la prima senza coprifuoco in Umbria, decidono per il blitz: trenta militari irrompono nell'abitazione della Pallotta e in un'altra a Santa Lucia.

E la cosa incredibile è che il 43enne nigeriano, trovato nei pressi dell'abitazione con quasi un etto e mezzo di eroina addosso, ha iniziato a dare di matto contro i carabinieri per un motivo ben preciso: avvertire la compagna in casa di disfarsi dei dodici chili di eroina nascosti in un mobile. Ma l'intento non riesce: dopo avergli messo le manette ai polsi, i militari (complessivamente nell'operazione ne sono stati impegnati 30) trovano la droga, sostanze per tagliarla, bilancino e materiale per il confezionamento, 30mila euro in contanti.

Scattano le manette ai polsi anche del tunisino, rintracciato nell'altro appartamento. I due ora sono a Capanne.



