L'eredità di oltre un milione di euro ha trovato terreno fertile nella comunità corcianese, con la soddisfazione di molti, alcuni dei quali ancora increduli. La pensionata benefattrice, come afferma lo stesso Comune, «ha scelto di dare i propri averi a chi è in difficoltà, alle famiglie più povere»: un lascito testamentare che dovrà però seguire un percorso burocratico, anche se il consiglio comunale e la giunta stessa hanno già espresso la volontà di accettare l'eredità con due delibere.

«Ma ancora non possiamo disporre della somma precisa l'assessore Francesco Mangano che segue da vicino la vicenda Abbiamo accettato l'eredità con beneficio di inventario e ora c'è la parte burocratica con la registrazione degli adempimenti di rito, a cui si è aggiunta, nelle more, un'impugnazione del lascito a favore delle opere buone. Quindi, seguiremo l'iter procedurale del caso, in attesa della fine del contenzioso». Ancora, quindi, niente progetti concreti «anche se l'idea di massima potrebbe essere quella spiega ancora Mangano - di sostenere progetti di respiro pubblico, con ricadute concrete sul territorio comunale e sul tessuto sociale. Potremmo potremmo fare investimenti su giovani e anziani, anche se ancora dovremmo attendere la fine del contenzioso in atto per decidere poi concretamente». Insomma, ci vorrà del tempo per vedere come finirà la vicenda, con il Comune che intanto ha fatto il suo primo passo rendendosi disponibile ad accettare l'eredità anche se con beneficio di inventario: un lascito derivante dalle ultime volontà della pensionata che abitava a Corciano «defunta che - recita la delibera del consiglio comunale - ha lasciato un testamento nel quale ha destinato tutti suoi averi ad opere buone senza indicare l'uso e il pubblico ufficio».

