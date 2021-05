23 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







LA RASSEGNA

I migliori oli extravergini d'Italia sono prodotti, nel Lazio e in Puglia. A seguire Sardegna e Sicilia. Così almeno è risultata ieri mattina la classifica stilata nella sede della Camera di Commercio dell'Umbria, a Perugia, a conclusione della XXIX edizione del Premio Nazionale Ercole Olivario 2021. Dodici i vincitori del concorso dedicato alle eccellenze olearie italiane che viene organizzato da Unioncamere Nazionale insieme alla Camera di Commercio dell'Umbria, in collaborazione con il ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il ministero dello Sviluppo Economico e il sostegno del Sistema Camerale Nazionale, delle associazioni dei produttori olivicoli. Le dodici etichette premiate dall'ingegner Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell'Umbria e del Comitato di coordinamento dell'Ercole Olivario, rappresentano le migliori produzioni italiane, le eccellenze nelle due distinte categorie previste dal Premio, Extravergine e oli extravergini certificati Dop, Igp. 1° classificato per la categoria Dop/Igp Fruttato Leggero, Sabina Dop della Società Agricola Colle Difesa di Palombara Sabina, Lazio. Per la categoria Dop/Igp Fruttato Medio 1° classificato Don Gioacchino, Dop Terra di Bari, Castel del Monte del Frantoio Sabino Leone di Canosa, Puglia 2° classificato Costa degli olivi, Dop Sardegna della Cooperativa Valle del Cedrino di Orosei, Sardegna 3° classificato Letizia Dop Monti Iblei dell'Azienda Rollo di Giorgio Rollo di Ragusa, Sicilia. La classifica dei migliori prosegue, per la categoria Dop /Igp Fruttato Intenso al primo posto con l'Olio Iannotta un Dop Colline Pontine dell'Azienda Agricola Iannotta Lucia di Latina, Lazio; al secondo posto Frantoio Franci Bio Igp Toscano del Frantoio Franci srl di Montenero D'Orcia Toscana. Per la categoria Extravergine Fruttato Leggero 1° Arciprete delle Aziende Agricole Stasi di Torre Santa Susanna Puglia. Per la categoria Extravergine Fruttato Medio 1° Ispiritu Sardu dell'Azienda Masoni Becciu di Deidda Valentina di Villacidro Sardegna; 2° Teti dell'Azienda Torretta Srl di Battaglia Campania. Per la categoria Extravergine Fruttato Intenso 1° Mimì Denocciolato Monocultivar Coratina dell'Azienda Agricola Donato Conserva di Modugno Puglia, 2° Coratina dell'Azienda Olio Intini di Alberobello Puglia, 3° Classificato Coppadoro della Società Agricola Ciccolella di Molfetta Puglia. «Penso di poter dire senza dubbio che il segreto è tutto nella formula dell'Ercole ha affermato Mencaroni dopo aver ricordato Giorgio Phellas, anima del Concorso fin dalla sua prima edizione e recentemente scomparso - non fermarsi mai e innovare semprei».

Luigi Foglietti