Martedì 25 Gennaio 2022, 05:01

Entra nel vivo il restyling di piazzetta Puletti, fronte Unistranieri, per anni sotto scacco della sosta selvaggia. Dopo il rifacimento dei sottoservizi e una cura del verde, il Comune ha avviato la fase di interventi per la nuova pavimentazione. Pensato per favorire socialità e sicurezza, il progetto di riqualificazione architettonica e di restauro dell'arredo urbano comporta un investimento di 72.500 euro. La pavimentazione sarà realizzata in mattoni e calcestruzzo architettonico. Sarà rivisto poi l'arredo urbano, con nuove panchine in ferro, lo spostamento della fontanella in un punto più vicino all'adiacente campo da pallacanestro e la ricollocazione dei cippi storici all'ingresso dell'area, che sarà delimitata da una soglia in travertino. «Si è aperta una fase decisiva per piazzetta Puletti spiega l'assessore ai Lavori pubblici Otello Numerini -. Il centro storico presto potrà contare su un nuovo spazio urbano dedicato alla socialità, un punto di riferimento per gli abitanti dell'acropoli, per quanti utilizzano il vicino campo sportivo e per gli studenti dell'ateneo per stranieri. Questa piazzetta diventerà più confortevole e , ordinata».