Morì esattamente il 14 settembre di 700 anni fa Dante Alighieri e al Teatro Morlacchi, lunedì e ieri sera, Monica Guerritore ha portato in scena Dall'Inferno all'Infinito per celebrare il momento in cui il Sommo Poeta intraprese la sua discesa negli abissi. Due repliche lungamente attese dal pubblico umbro, dato che lo spettacolo era stato programmato per la passata stagione e rimandato a causa della pandemia; stasera a Spoleto l'ultima data di questo mini-tour regionale proposto come anteprima di Stagione, che si era aperto domenica a Gubbio. Il palco del Morlacchi ma non solo. Perché in questi giorni perugini la popolare attrice ha avuto modo di apprezzare il centro storico tra un impegno e l'altro e di concedere selfie e sorrisi a chi l'ha incrociata.

Monica Guerritore, era impaziente di tornare in Umbria?

«L'anno scorso avevamo programmato di fare questo spettacolo in piazza, ma alla fine non è stato possibile. Il Teatro Stabile ha però mantenuto la promessa e così abbiamo fatto questa anteprima, in un giorno davvero significativo».

Come è stata la reazione del pubblico?

«Splendida. Ho sentito uno spirito di grande gioia e le persone hanno applaudito a ritmo e cantato con me nel finale. Ho deciso di chiudere lo spettacolo con il brano Che vita meravigliosa di Diodato, che in questo momento storico mi sembra perfetto».

Del resto questo spettacolo è in continua metamorfosi

«Esatto, questa esperienza del muoversi in contesti diversi permette di mutarlo. Del resto noi parliamo all'oggi, anche se è un antico parlare come direbbe Platone. Oggi abbiamo bisogno di felicità, di sentire la vita che riprende. Così, dopo un'ora di commozione, analisi e viaggio psicanalitico, sento scaturire nel pubblico una grande gioia e la celebriamo insieme».

La musica ha un ruolo importante in questa performance?

«Credo che in alcuni casi precede addirittura il testo scritto. Mentre recito mi capita di sentire dentro delle note che fanno riaffiorare un sentimento, un ricordo, e mi appare evidente che quella musica in realtà racconta tutti i movimenti dell'opera che accompagna».

C'è anche tanta letteratura che accompagna Dante nel suo spettacolo

«Certo, perché questo invito a guardarsi dentro è accompagnato dall'opera poetica. Del resto il teatro serve a dare ordine a un caos, quindi tutto va messo nel mito e nelle grandi opere letterarie; queste sono in grado di dare un nome a ciò che abbiamo dentro. Si tratta di un viaggio da fare dentro di sé ed è come in Giovanna d'Arco, dove non si cerca un dio lontano ma qualcosa che è già in noi».

Michele Bellucci

