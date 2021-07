Domenica 18 Luglio 2021, 05:01

IL PUNTO

Una flessione delle donazioni di sangue diventata nel giro di poco emergenza, soprattutto per i gruppi A e 0, porta l'Avis a fare un nuovo appello. Cioè invitare i cittadini, sia vecchi che possibili nuovi donatori a compiere sempre di più quel gesto salvavita. Un gesto fondamentale in questo periodo di massiccia ripresa delle attività ospedaliere. È la stessa Avis a diffondere un dato che fa da preciso indicatore per le necessità giornaliere di sangue: «Il consumo delle sacche che ogni giorni servono alla sanità umbra è stimato intorno alle 110-120». Per cercare di fare fronte alla situazione di emergenza che si sta delineando già da giugno, si sono mossi in prima persona decine di consiglieri dell'Avis, 54 persone in tutto che hanno donato sangue in occasione della prima giornata della donazione dei consiglieri Avis, istituita il 12 luglio. I dirigenti dell'Avis si sono mobilitati ovunque, da Perugia a Terni, poi Marsciano, Passignano, Orvieto e in tutti i Sit e punti prelievo dell'Umbria. Donazioni anche a Spello, Magione, Foligno, Gualdo Cattaneo, Città di Castello, Gualdo Tadino, Umbertide, Trevi, Spoleto. A raccogliere l'iniziativa tutti i dirigenti Avis nella condizione temporale di poter donare sangue. Un gesto concreto per provare a «fronteggiare quella che oramai è diventata una vera e propria emergenza sangue». I vertici dell'Avis regionale hanno donato sangue a Perugia e Terni. Nella città dell'acciaio il presidente regionale Enrico Marconi assieme al vice Ottaviano Panfili. A Perugia invece c'era Fabrizio Rasimelli, vicepresidente regionale vicario e per lungo tempo alla guida dell'Avis comunale. «Assistiamo ad una ripresa massiccia delle attività ospedaliere e nel contempo ad una flessione che abbiamo registrato dai primi giorni di giugno, flessione che è diventata carenza prima ed emergenza ora. I consiglieri, che già donano normalmente, hanno compreso lo stato di necessità ed hanno fatto il loro dovere etico e civico cercando di sopperire nell'immediato a garantire una scorta minima di sangue che garantisca alla regione quei servizi dove il sangue è elemento indispensabile. L'appello che lanciamo a tutti coloro che sono nelle condizioni di poter donare sangue spiega è contattare la sede Avis del proprio comune e prenotare la propria donazione di sangue». Rasimelli, nel ricordare che serve «una grande mobilitazione per sostenere la ripresa delle attività ospedaliere», invita i donatori abotuali che magari non compiono questo gesto da un po' a fare di più e chi non si è mai avvicinato all'Avis, a fare questo passo per la prima volta. «Prima di andare in ferie o appena rientrati contattate la sede Avis e prenotate la vostra donazione».

Ieri ha lanciato un appello anche l'ospedale Santa Maria della Misericordia che con la campagna Emergenza sangue: la solidarietà non va in vacanza invita i cittadini «a prenotare la donazione contattando il nostro Centro al numero 0755783884 dal lunedì al sabato dalle ore 12 alle 13.30, oppure l'Avis di riferimento territoriale».

Ri.Ga.