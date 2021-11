Sabato 27 Novembre 2021, 05:02

L'ALLARME

Dall'inizio dell'anno e fino al 31 ottobre, il centro di ascolto diocesano ha effettuato 1.020 interventi erogando 251mila euro di aiuti tra bollette, affitti o mutuo e sostegno ad una nuova autonomia. I dati sono stati diffusi dalla Caritas Diocesana, con il direttore don Marco Briziarelli che ha fatto il punto nell'imminenza dell'ingresso all'Avvento, segnato ancora dagli effetti della pandemia. Una occasione per avviare la campagna Emergenza Abitativa, che proseguirà per tutto l'Anno pastorale 2021-22. Proprio in fatto di povertà abitativa, nello periodo gennaio-ottobre 2020, gli interventi sulla povertà abitativa sono stati 776 per un totale di 123mila euro erogati. Meno rispetto a quelli del 2021. Dal confronto tra i primi 10 mesi del 2020 con il 2021 si assiste infatti ad un aumento del 31,4 per cento negli interventi effettuati e del 104,1% nei contributi erogati. Questo allarmante aumento certifica in maniera incontrovertibile lo stato di emergenza abitativa nel quale versano centinaia di famiglie nel territorio perugino-pievese. «Gli effetti generati dal perdurare della pandemia hanno provocato una forte impennata delle povertà», evidenzia Briziarelli. «Nonostante gli interventi messi in atto sino ad ora, il numero di richieste di aiuto è in forte crescita». Per questo la Caritas lanciare la campagna Emergenza Abitativa. «Abbiamo davvero bisogno dell'aiuto di tutti per promuovere e sostenere questa campagna e quindi garantire un tetto a chi non ce l'ha o a chi rischia di perderlo». Si tratta, precisa don Marco, «di aprire i nostri cuori per allestire il più bel presepe». Sostenere con una donazione la campagna Emergenza Abitativa è molto facile. Si può scegliere di donare tramite varie modalità, indicate nel sito Caritas. «Come Caritas, chiediamo la partecipazione ed il sostegno di tutti, perché la solidarietà è un valore che ciascuno di noi è chiamato a mettere in campo per lo sviluppo integrale dell'uomo e del bene comune». «Oggi, nelle città della nostra Diocesi, ci sono tante famiglie senza una sicurezza abitativa, perché senza una casa o in procinto di perderla a seguito anche degli effetti dirompenti della pandemia».