In quaranta giorni sono stati raccolti più di 70mila euro e presto un supporto importantissimo arriverà ad una cinquantina di famiglie in difficoltà nell'abito del territorio diocesano. Ma l'emergenza abitativa è ben più ampia e la Caritas sceglie di prorogare il progetto Adotta un affitto, per aiutare ancora più famiglie. C'è anche un obiettivo fissato: raccogliere 105 mila euro per arrivare a sostenere 70 famiglie. Per riuscirci «abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, nessuno escluso», spiega don Marco Briziarelli, direttore della Caritas di Perugia-Città della Pieve, che può comunque esprimere una grande soddisfazione per quanto raccolto nella fase iniziale della raccolta fondi. A parlare sono i numeri. Nel tracciare un primo bilancio della campagna, Briziarelli ha parlato di una «somma importante» raccolta grazie alla generosità di singole persone, parrocchie, aziende e associazioni che hanno aderito, portando i fondi raccolti a 75 mila 823 euro. Tutto in quaranta giorni, dal 27 novembre al 6 gennaio scorso. Una cifra destinata a crescere perché «le offerte continuano a pervenire, tra cui una di 10mila euro da parte di una parrocchia di Perugia città». Sempre più famiglie, causa la crisi accentuata dall'emergenza sanitaria si trovano di fronte alla scelta di dover pagare bollette o affitto. La Caritas ne aiuterà, già da queste settimane, cinquanta. «Nello specifico - spiega don Marco - ripartiremo quanto è stato donato tra il Centro di ascolto diocesano e quelli delle sette Zone pastorali dell'archidiocesi, secondo il numero di abitanti di ciascuna zona. In questo modo, grazie alla generosità dei donatori e delle donatrici che hanno aderito alla campagna, prevediamo di aiutare una cinquantina di famiglie con un intervento medio di mille e cinquecento euro a nucleo familiare. Intervento che senza i fondi della campagna non sarebbe mai stato possibile effettuare». La Caritas ha spiegato che i criteri per l'accesso al contributo saranno comunicati ai singoli Centri di ascolto. «È un segno che intendiamo lanciare su tutto il territorio diocesano, perché in momenti così difficili è importante sentirsi e agire uniti in piena sinergia», aggiunge Briziarelli che ricorda quanto c'è alla base dell'avvio della campagna di raccolta fondi. «È stata progettata a seguito dell'aumento delle richieste di aiuto pervenute lo scorso anno (+35%), in piena emergenza sanitaria, ai Centri di ascolto diocesano e parrocchiali e al numero sempre crescente di famiglie ospitate presso il Villaggio della Carità, che può accogliere fino ad un massimo di 15 nuclei familiari per un totale di 60 persone e attualmente è quasi al completo». I 75mila euro raccolti permetteranno di dare risposte concrete ma, aggiunge Briziarelli, devono essere «un punto di partenza, e non un punto di arrivo, per iniziare a fronteggiare l'emergenza che abbiamo difronte, i cui segnali sono già presenti tra le famiglie del nostro territorio e che tenderà ad acuirsi nei prossimi mesi, come rilevano i nostri Centri di ascolto». La campagna andrà avanti fino al 23 maggio (informazioni su www.caritasperugia.it).

Riccardo Gasperini

